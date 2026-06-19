Die Schweiz rüstet auf: Verteidigungsminister Martin Pfister will die Armee bis 2028 zur Einsatzarmee umbauen und ein Drohnenbataillon einführen. Die Medienkonferenz um 14 Uhr live.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweiz plant bis 2028 ein Drohnenbataillon für modernisierte Verteidigung

80 Prozent der Armee-Investitionen bis 2039 für hybride Bedrohungen vorgesehen

Bundesrat will Armee von Ausbildungs- auf Einsatzarmee umstellen

Angriff auf die Schweiz muss teuer sein «Wir müssen einen möglichen Gegner überzeugen können, dass ein Angriff auf die Schweiz ihn viel zu teuer zu stehen käme», so Roos. Die Schweizer Armee trage damit zur Abhaltewirkung, der sogenannten Dissuasion, bei. Die Armee müsse Angriffe aus der Distanz und gegnerische Waffensysteme bekämpfen, bevor diese gegen die Schweiz und ihre Bevölkerung eingesetzt werden. «Die Schweiz wird jeden Tag angegriffen. Jeden Tag.» Jetzt spricht Armeechef Benedikt Roos. «Die Schweiz wird jeden Tag angegriffen. Jeden Tag.» Natürlich nicht mit Panzern, aber mit Cyberangriffen und Desinformation. «Wir müssen unsere Verteidigungsfähigkeit wieder stärken. Darauf werden wir die Armee wieder ausrichten.» Mit den Leitlinien des Bundesrates habe die Armee einen klaren Plan zur Ausrichtung auf die Verteidigungsfähigkeit. Pfister weibelt für seine Erhöhung der Mehrwertsteuer Bei der Rüstungsplanung handle es sich um ein Standbild. «Es ist klar, dass sie an geopolitische Gegebenheiten angepasst werden muss». Die Leitlinien und die Rüstungsplanung bilden den Rahmen für eine Transformation der Armee, die der veränderten sicherheitspolitischen Lage Rechnung trage. Die Umsetzung des ambitionierten Vorhabens hänge aber davon ab, dass die Armee die vom Bundesrat beantragten finanziellen Mittel auch erhalte. Pfister hat eine befristete Erhöhung der Mehrwertsteuer vorgelegt. Zielbild für eine verteidigungsfähige Armee Die Leitlinien würden den Auftrag erfüllen, welcher das Parlament dem Bundesrat gegeben hat. Sie würden ein Zielbild für eine verteidigungsfähige Armee aufzeigen. Der Bundesrat beantrage deshalb eine Abschreibung der entsprechenden Motion. «25 Prozent der Funktionen reduzieren, die mit höheren Stabsoffizieren besetzt sind» Drei Punkte der Neuausrichtung hebt Pfister hervor. Neu solle die Armee konsequent Einsatzbezogen sein. Die Schweiz soll in drei militärische Einsatzräume aufgeteilt sein. Dort sei neu je eine Einsatzdivision für die Erfüllung sämtlicher Aufträge zuständige. Alle Einsätze werden gleich verantwortet. «Diese klare Reglung der Verantwortlichkeit soll die Führungsfähigkeit unserer Armee stärken.»

Neu soll es schlankere Führungsstrukturen geben. «Die Rolle des Chefs der Armee wird gestärkt, indem im neu auch das Heer und die Luftwaffe direkt unterstellt werden.» Im Zuge der Verschlankung habe der Bundesrat eine deutliche Reduktion der Stäbe und Funktionen beschlossen. «Ich will rund 25 Prozent der Funktionen reduzieren, die mit höheren Stabsoffizieren besetzt sind.»

Die Armee müsse auch Schritt halten mit den neuen Technologien. Es gehe um Drohnen und Robotik. Aufgaben könnten damit künftig unterstützt und übernommen werden. «Stossen eine Transformation der Armee an» Die Leitinien der Verteidiung wurden heute vom Bundesrat gutgeheissen. «Damit präsentiert Ihnen der Bundesrat seinen Plan zur konsequenten Ausrichtung der Armee auf die Verteidigungsfähigkeit.» Die Rüstungsstrategie zeige, wie man das konkret erreichen wolle. «Das Sicherheitslage hat sich in den letzten Jahren stark verschlechtert.» Dementsprechend müsse sich die Armee neu ausrichten – «die Leitlinien stossen eine Transformation der Armee an.» Die Medienkonferenz beginnt um 14.00 Uhr Verteidigungsminister Martin Pfister informier jetzt über seinen Masterplan für die Armee. Anwesend ist auch der Chef der Armee, Benedikt Roos. Ende des Livetickers

Der Krieg ist wieder in Europa und so nahe an der Schweiz wie schon lange nicht mehr. Der Bundesrat um Verteidigungsminister Martin Pfister (62) hat sich deshalb auf die künftige Ausrichtung der Armee festgelegt.

Die wahrscheinlichste Bedrohung für die Schweiz seien hybride Bedrohungen – also eine Kombination von beispielsweise klassischen Militäreinsätzen, Cyberangriffen, Attacken auf die kritische Infrastruktur wie Rechenzentren oder Atomkraftwerke und Propaganda in den sozialen Medien. Aber auch Angriffe aus der Distanz sind möglich. «Heute ist die Armee im Wesentlichen eine Ausbildungsarmee.» Künftig will sie wieder eine Einsatzarmee werden. Pfister muss dafür die Armee neu ausrichten.

Armee passt Führungsstruktur an

Unter anderem werden die Stäbe verschlankt und die Anzahl höherer Stabsoffiziere reduziert. Zuerst muss aber das Parlament zustimmen. Die Ausbildung wird vereinheitlicht. Die Führungsstruktur soll konsequent auf den Einsatz ausgerichtet werden und die Verantwortlichkeiten klarer geregelt werden.

Schweiz bekommt ein Drohnenbataillon

Drohnen werden in der Kriegsführung immer wichtiger. Ab 2028 soll die Schweiz ein Drohnenbataillon haben. «Dieses bildet den Kern für die systematische Einführung unbemannter Systeme und trägt der rasanten technologischen Entwicklung in diesem Bereich Rechnung», heisst es in der Medienmitteilung. Die Armee will dafür auch mit Hochschulen, Industrie und Start-ups zusammenarbeiten.

Hier fliesst das Geld hin

Pfister will mit einer Mehrwertsteuererhöhung mehr Geld für seine Armee bekommen. Jetzt legt er dar, wo das Geld hinfliessen soll. Bis 2039 sollen rund 80 Prozent der Investitionen in die Abwehr der wahrscheinlichsten Bedrohungen fliessen. «Im Vordergrund stehen dabei insbesondere die Stärkung der Luftverteidigung, der Schutz der Angehörigen der Armee, der Einsatz und die Abwehr von Drohnen sowie der Schutz von Netzwerken, Daten und kritischen Systemen», heisst es in einer Medienmitteilung. Die restlichen 20 Prozent gehen in die grundsätzliche Abwehr eines militärischen Angriffs. «Dabei werden, wo möglich, klassische Mittel mit modernen und kostengünstigeren Technologien kompensiert.»