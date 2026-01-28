Darum gehts
- Verteidigungsminister Pfister fordert mehr Geld für die Armee
- Kommt eine Mehrwertsteuererhöhung?
- Setzt sich Pfister im Bundesrat durch?
Pfister will die Mehrwertsteuer für die Armee erhöhen
Der Bundesrat um Verteidigungsminister Martin Pfister will die Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkte erhöhen. Statt wie bisher 8,1 Prozent, würde der Normalsatz dann 8,9 Prozent betragen.
Das Geld will Pfister grösstenteils für Rüstungskäufe der Armee verwenden. Die zunehmend verschlechternde Sicherheitslage verlange das. Dazu seien insgesamt rund 31 Milliarden Franken nötig. Dafür brauche es zusätzliche Einnahmen, da die Schuldenbremse eingehalten werden muss.
Die Erhöhung der Mehrwertsteuer ist noch nicht fix. Voraussichtlich im Sommer 2027 kann das Volk darüber entscheiden. Gibt es ein Ja, soll die Erhöhung per 1. Januar 2028 in Kraft treten. Doch ob Parlament und Volk zustimmen, ist unklar. Bereits wird über eine Mehrwertsteuererhöhung für die AHV diskutiert – somit könnten alltägliche Güter noch teurer werden.
«Kommt im Prinzip zu spät»
Wenn die Schweiz früher bereit sein müsse, komme der Plan im Prinzip zu spät. «Wenn morgen ein Krieg beginnt, wären wir nicht bereit, wie wir es sein müssten.» Natürlich sei eine schnellere Entwicklung immer wünschenswert, er sei jetzt aber glücklich, dass man diesen Plan habe, so Pfister.
Mitte unterstützt Pfister
Nachdem die anderen Parteien den Vorschlag von Verteidigungsminister Pfister mit scharfer Kritik bedacht haben, unterstützt die Mitte ihren eigenen Bundesrat. Sie begrüsse den Entscheid. Mehr Mittel für die Armee seien unumgänglich. «Faktisch gibt es zwei Optionen: Entweder der Staat verschuldet sich auf Kosten der kommenden Generationen – oder man sorgt heute für die notwendigen Einnahmen», schreibt die Partei. «Eine solide, verantwortungsvolle Sicherheitspolitik darf nicht nur auf Kosten der nächsten Generation gehen.»
Kommt die doppelte Mehrwertsteuer-Erhöhung?
Auch über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer für die Altersvorsorge wird laut nachgedacht. Der Bundesrat wolle die Diskussion über die beiden Themen separat führen, erklärt Pfister. Wenn es gleichzeitig eingeführt werden würde, wäre es aber vorteilhaft, da dann für die Wirtschaft weniger Kosten anfallen. Eine Verknüpfung sei aber kein Ziel.
Auch Finanztransaktionssteuer wurde geprüft
Pfister sagt, man habe Alternativen bei den Mehreinnnahmen geprüft. «Die Mehrwertsteuer hat sich klar als vorteilhaft erwiesen.» Dies aufgrund der Folgen für die Wirtschaft.
Als andere Varianten waren beispielsweise eine Finanztransaktionssteuer oder eine Erhöhung der Bundessteuer geprüft worden, haben sich aber nicht durchgesetzt.
Abbruch der Patriot-Beschaffung?
Pfister wird gefragt, ob er auch über den Abbruch der Patriot-Beschaffung nachdenkt. Bei diesem System gibt es Lieferverzögerungen.
Man brauche diese für ein komplettes System ebenfalls. «Wir gehen davon aus, das wir Patriots bekommen.» Wann werden die USA bald mitteilen.
Mehrwertsteuersätze proportional anheben
Alle Mehrwertsteuersätze sollen proportional angehoben werden, sagt Verteidigungsminister Pfister. Statt 8.1 Prozent als 8.9 Prozent. Aber auch der tiefere Satz soll ansteigen.
Volk könnte über Verlängerung entscheiden
Die Erhöhung ist befristet, das sei «der klare Wille des Bundesrates». Wolle man diese Befristung verlängern, müsste das Volk erneut entscheiden.
Vergleich mit Klimafond
Die Schweiz stimmt am 8. März über einen Klimafonds ab. Diesen lehnt der Bundesrat ab – stellt jetzt aber einen für die Verteidigung vor. Man könne diese Themen nicht vergleichen, so Pfister.
Pfister ist optimistisch
Für die Mehrwertsteuer-Erhöhung braucht es ein Volksmehr. Pfister sagt, er sei überzeugt, dass die Bevölkerung den Bedarf erkennt und dem zustimme. Die Erhöhung sei befristet.
Kritik von links und rechts an Pfisters Plänen
Noch während die Medienkonferenz läuft, gibt es scharfe Kritik an Pfisters Plänen – von links und rechts.
Die FDP unterstützt es zwar, dass die Armee mehr Geld bekommt, aber nicht über die Mehrwertsteuer. Stattdessen soll der Bund Swisscom-Aktien verkaufen und ein Teil der Nationalbankgewinne für die Rüstung verwenden.
Auch die GLP gibt sich kritisch ob der Mehrwertsteuer-Finanzierung, dies «aufgrund der hohen Belastung für unsere Bevölkerung». Dazu müsse geprüft werden, ob es wirklich 31 Milliarden Franken braucht.
Die SVP lehnt die Mehrwertsteuer-Erhöhung ab. Zwar brauche die Armee genügend Geld für Ausrüstung und Ausbildung. Stattdessen müsse der Bundesrat das «Asyl-Chaos» stoppen. Sie zweifeln zudem, dass die Erhöhung tatsächlich nur befristet ist.
Und auch die SP ist gegen Pfisters Pläne. «Zusätzliche Armee-Milliarden sind nicht verantwortbar, wenn das Geld am falschen Ort investiert wird, teure Fehlentscheide wie der F-35 nicht gestoppt werden und die Schweiz in neue Abhängigkeiten gerät.» Ähnlich tönt es bei den Grünen. «Absolut inakzeptabel», schreiben sie. Der Entscheid stehe symptomatisch für die «rückwärtsgewandte Politik des Bundesrates».
Pfisters eigene Partei, die Mitte, hat sich noch nicht geäussert.
Die Lage ist ernst. Die Armee braucht dringend mehr Geld. Mantramässig weibelt Verteidigungsminister Martin Pfister (62) seit Monaten für ein höheres Armeebudget. Nach dem Einmarsch von Russland in die Ukraine ist man auch in der Schweiz angespannt. Doch bei der Schweizer Armee ist die Ausrüstung teilweise veraltet.
Gleichzeitig muss die Schweiz sparen. Der Bundesrat um Finanzministerin Karin Keller-Sutter (62) will mit einem Entlastungspaket erreichen, dass die Ausgaben weniger stark steigen. Gleichzeitig hat das Volk der 13. AHV-Rente zugestimmt. Auch das kostet. Woher will Pfister also das zusätzliche Geld nehmen?
Kommt eine höhere Mehrwertsteuer?
Wie der «Tages-Anzeiger» und die «NZZ am Sonntag» berichten, setzt der Verteidigungsminister auf eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Er soll entsprechende Vorschläge in den Bundesrat eingebracht haben. Zur Diskussion stünden 0,7 oder 0,8 Prozentpunkte mehr. Heute werden 8,1 beim sogenannten Normalsatz fällig. Doch findet Pfister damit tatsächlich eine Mehrheit? Schliesslich liebäugelt das Parlament bereits mit einer Mehrwertsteuererhöhung für die Altersvorsorge.
Pfister musste bereits im Dezember im Bundesrat eine Schlappe einstecken. Sein Plan war ursprünglich, 55 bis 70 neue Kampfjets zu kaufen und die Flotte so praktisch zu verdoppeln. Doch in der Landesregierung lief er damit auf, wie Blick aufzeigen konnte.
Wie die Armee künftig finanziert werden soll, dürfte sich an einer Medienkonferenz um 16.00 Uhr zeigen. Blick berichtet live im Stream und im Ticker.