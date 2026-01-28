Pfister will die Mehrwertsteuer für die Armee erhöhen

Der Bundesrat um Verteidigungsminister Martin Pfister will die Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkte erhöhen. Statt wie bisher 8,1 Prozent, würde der Normalsatz dann 8,9 Prozent betragen.

Das Geld will Pfister grösstenteils für Rüstungskäufe der Armee verwenden. Die zunehmend verschlechternde Sicherheitslage verlange das. Dazu seien insgesamt rund 31 Milliarden Franken nötig. Dafür brauche es zusätzliche Einnahmen, da die Schuldenbremse eingehalten werden muss.

Die Erhöhung der Mehrwertsteuer ist noch nicht fix. Voraussichtlich im Sommer 2027 kann das Volk darüber entscheiden. Gibt es ein Ja, soll die Erhöhung per 1. Januar 2028 in Kraft treten. Doch ob Parlament und Volk zustimmen, ist unklar. Bereits wird über eine Mehrwertsteuererhöhung für die AHV diskutiert – somit könnten alltägliche Güter noch teurer werden.