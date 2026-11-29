Das Volk sagt Ja zum neuen Kriegsmaterialgesetz und damit zu gelockerten Waffenexporten. Das ist nicht nur wichtig für die heimische Rüstungsindustrie, sondern auch für die militärische Sicherheit des Landes. Eine Analyse.

Darum gehts Die Stimmbevölkerung sagt Ja zum neuen Kriegsmaterialgesetz und lockert damit die Waffenexporte

Der Bundesrat lehnte die Weitergabe von Schweizer Waffen und Munition an die Ukraine bisher ab

Gegner befürchten, dass Schweizer Waffen leichter an kriegführende Staaten gelangen könnten

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Der Stein, der Martin Pfister (63) vom Herzen gefallen ist, dürfte die Grösse eines Leopard-Panzers haben. Dem Verteidigungsminister war klar, dass Schlagzeilen über Schweizer Munition, die über Umwege nach Russland gelangt ist, so kurz vor der Abstimmung über das Kriegsmaterialgesetz nicht geholfen haben.

Auch hat eine Untersuchung zum bundeseigenen Rüstungskonzern Ruag aufgezeigt, dass eine ehemalige südafrikanische Beteiligungsgesellschaft Exportverbote umgehen sollte. Von den regelmässigen Querelen rund um VBS und Armee ganz zu schweigen. Für viele war das kein Signal, die Regeln für Waffenexporte zu lockern – im Gegenteil.

Verteidigungsfähige Schweiz braucht eigene Industrie

Zuletzt hat es am Abstimmungssonntag doch gereicht: Mit 54,3 Prozent sagt die Stimmbevölkerung Ja zur Lockerung des Materialgesetzes. Dies bei einer Beteiligung von 48,0 Prozent. Das ist ein Sieg für den für Waffenexporte verantwortlichen Wirtschaftsminister Guy Parmelin (67). Noch wichtiger aber ist er für Verteidigungsminister Pfister.

Immer und immer wieder hat Pfister gepredigt, dass sich die Sicherheitslage in Europa massiv verschlechtert hat. Das scheint im Volk angekommen zu sein. Die Schweiz soll wieder verteidigungsfähig werden. Dazu braucht sie nicht nur eine schlagkräftige Armee, sondern auch eine eigene Rüstungsindustrie. Am Sonntag wurde die militärische Sicherheit gestärkt.

Ohne Produktion im eigenen Land wird die Versorgungssicherheit der Armee gefährdet. Wie sehr jeder Staat im Krisenfall auf sich selber schaut, zeigte sich etwa in der Covid-Pandemie, als Deutschland und Frankreich Schutzmasken für die Schweiz blockiert hatten. Auch kommt es bei US-Luftabwehrsystemen zu Verzögerungen, weil die USA diese selber benötigen.

Gleichzeitig erschweren strikte Exportregeln hiesigen Unternehmen das Geschäft – während die Rüstungsindustrie weltweit boomt. Erste Firmen haben das Land schon verlassen. Weil der Schweizer Markt zu klein ist, müssen die Hersteller exportieren können.

Schweiz hat sich ins Abseits manövriert

Auslöser für die Debatte war der Ukraine-Krieg: Dänemark, Deutschland und Spanien wollten Waffen und Munition aus Schweizer Produktion an Kiew weitergeben. Der Bundesrat aber lehnte die Gesuche ab – mit Verweis auf das Kriegsmaterialgesetz und das Neutralitätsrecht. Dieses verlangt, dass neutrale Länder im Kriegsfall alle beteiligten Parteien gleich behandeln, also auch Russland. Im Westen kam das ganz schlecht an. Die Niederlande riefen sogar dazu auf, keine Schweizer Rüstungsgüter mehr zu kaufen.

Das brachte die politischen Mühlen in Bundesbern in Bewegung. Doch diese mahlen bekanntlich langsam. Drei Jahre lang rang das Parlament um eine Gesetzesformulierung, damit die Ukraine doch noch zum Zug kommt. Doch die Politik ist daran gescheitert. Dass die Abstimmungsvorlage auf Druck der SVP ausgerechnet das von Russland angegriffene Land ausschliesst, wirkt auf viele paradox. Das zeigt der breite Widerstand gegen die Lockerung.

Die Gegner befürchten, dass mit gelockerten Exportregeln leichter Schweizer Waffen an Staaten gelangen, die in Kriege verwickelt sind oder Menschenrechte systematisch verletzen.

Das Ringen geht weiter

Die Sorge um die Rüstungsindustrie und die Sicherheit des Landes aber hat bei der Stimmbevölkerung überwogen. Nur wenn die Schweiz selbst Kriegsmaterial anbietet und in internationale Wertschöpfungsketten eingebunden bleibt, kann sie in Krisenzeiten auch mit Kriegsmaterial beliefert werden.

Das Ringen um die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz aber geht weiter. Das Abstimmungsergebnis ist dabei auch ein Signal für die zähe Debatte um die Armeefinanzierung, die schon am Montag im Nationalrat weitergeht. Das aber gilt genauso für die Abstimmung über die Finanzierung der 13. AHV. Denn auch VBS-Chef Pfister möchte eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Da ist das Ergebnis vom Sonntag allerdings kein gutes Omen.