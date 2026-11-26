Roger Köppel lehnt die Lockerung der Schweizer Rüstungsexporte ab, über welche die Stimmbevölkerung am Sonntag entscheidet. Damit stellt er sich gegen die Haltung seiner Partei.

Darum gehts Am Sonntag stimmt die Schweiz über eine Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes für Rüstungsexporte ab

FDP, GLP, Mitte und SVP befürworten die Vorlage, während SP und Grüne sie bekämpfen

«Weltwoche»-Verleger Roger Köppel lehnt die Vorlage ab, weil sie der Schweizer Neutralität schade

Leandra Sommaruga Redaktorin Politik

Diesen Sonntag entscheidet die Stimmbevölkerung über die Änderung des Kriegsmaterialgesetzes – und damit über Lockerungen für Schweizer Rüstungsexporte. Für die Befürworterseite geht es dabei um die Sicherheit der Schweiz, um die heimische Rüstungsindustrie und die Angst, dass die eigene Industrie ins Hintertreffen gerät, wenn man mit dem Aufrüstungsboom in den Nachbarländern nicht mitziehen kann. Die Fronten zwischen Befürwortenden und Gegnerinnen und Gegnern schienen klar: FDP, GLP, Mitte und SVP befürworten die Vorlage. SP und Grüne bekämpfen sie.

Köppel sagt am Sonntag Nein

Doch nun scheint der bürgerliche Schulterschluss zu schwächeln. Kaum sind die letzten Stimmcouverts eingeworfen, schiesst der frühere SVP-Nationalrat Roger Köppel (61) in seiner «Weltwoche» scharf gegen die Gesetzesänderung. Mit viel Pathos beklagt er, wie die Bundesrepublik Deutschland den Alten das Geld nehme, um es für Kanonen auszugeben.

Auch die Schweiz sei davor nicht gefeit, warnt der Verleger: «Wer Sicherheit nur mit Waffen kaufen will, kauft Krieg und Eskalation.» All die Panzer, Kampfjets und Raketensysteme seien hinausgeworfenes Geld, «Rüstungsschrott für einen Krieg, der nicht der unsere ist». Und er verkündet, deshalb werde er die Änderung zum Kriegsmaterialgesetz am Sonntag ablehnen.

Mit dieser Haltung ist er in seiner Partei nicht allein. Der Ende Jahr abtretende SVP-Nationalrat Lukas Reimann (44, SG) stimmte als Einziger seiner Fraktion gegen die Änderung des Kriegsmaterialgesetzes. «Die Regierung könnte nach Gutdünken entscheiden, in welchen Fällen Waffen an Kriegsparteien versendet werden.» Damit könnte sie darüber befinden, wo die Neutralität umgangen werde – und wo nicht, begründete Reimann sein Nein gegenüber Blick.

In Leserbriefen meldeten sich zudem SVP-Vertreterinnen und -Vertreter aus Städten und Kantonen gegenüber der Vorlage ebenfalls negativ zu Wort. Zu lesen ist darin von Profit für ausländische Rüstungsunternehmen, einem Imageschaden für die Schweiz und einer Verletzung ihrer Neutralität.