Ab Montag streitet das Parlament weiter über die Armeefinanzierung. Doch die Mehrwertsteuer-Pläne von VBS-Chef Martin Pfister bleiben umstritten; dem Ganzen droht der Absturz. Offiziere haben die Nase voll – und steigen auf die Barrikaden.

Darum gehts In der Armee fehlt es an allen Ecken und Enden, das erschwert die Ausbildung

Trotzdem streitet die Politik weiter über eine Finanzierungslösung

Offiziere warnen und machen nun Druck

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Es fehlt in der Schweizer Armee an allen Ecken und Enden. Die Panzerflotte kämpft mit Ausfällen, die Artillerie ist längst am Ende. Für Soldaten fehlen Schutzwesten und Munition. Vom Schutz vor Drohnen ganz zu schweigen. Kleider und Sturmgewehre wären längst zu ersetzen – alles, weil das nötige Geld fehlt. Eine Ausbildung sei nur noch schwer möglich, klagen Offiziere. Sie haben die Nase gestrichen voll.

«Politiker lassen unsere Milizsoldaten im Stich», findet Tom Vogel. Der Oberstleutnant im Generalstab kommandiert das Cyber-Bataillon 42. Der Staat könne nicht nur von seinen Bürgern fordern, Militärdienst zu leisten. Er müsse auch die Bedingungen dafür schaffen.

Genug von «leeren Versprechen» der Politik

Die Offiziere haben genug von «leeren Versprechen» der Politik, zur Milizarmee zu stehen. Es passiere gar nichts. «Wir wollen einfach die Ausrüstung, die es unseren Jungs und Mädels ermöglicht, im Einsatz zu bestehen und unversehrt nach Hause zu kommen», ergänzt Panzer-Oberstleutnant Erich Muff. «Wir sind für sie verantwortlich.»

Die Gefahr für Europa sei real. Cyberangriffe nähmen zu. Drohnen und Raketen bedrohten kritische Infrastruktur – die Schweiz sei ihnen schutzlos ausgeliefert. Doch während sich andere Staaten auf die Krise vorbereiteten, streitet unser Land weiter über Budgets. «Es reicht! Bundesrat und Parlament müssen ihre Milizsoldaten endlich ernst nehmen und Verantwortung übernehmen», betont Major Jeffrey Wild, Kommandant der Fliegerabwehr-Abteilung 45.

Politik ist sich weiter uneinig

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs vor bald fünf Jahren ringt die Politik um mehr Geld für die Armee. Der Bundesrat um VBS-Chef Martin Pfister (63) will dafür die Mehrwertsteuer befristet auf zwölf Jahre um 0,5 Prozentpunkte erhöhen. 24 Milliarden Franken sollen so zusammenkommen. Doch der Knorz geht weiter.

Denn der Ständerat will den Steuersatz nur um 0,2 Prozentpunkte erhöhen, dafür 18 Jahre lang. Hinzu kommen sollen ordentliche Finanzierungsüberschüsse sowie Einlagen aus dem Bundeshaushalt. Der eigens einzurichtende Rüstungsfonds soll sich bis zu 12 Milliarden Franken verschulden können, um Rüstungsprojekte möglichst rasch umzusetzen.

Wieder anders sieht es der Nationalrat, der sich ab Montag über das Geschäft beugt. Eine Mehrwertsteuererhöhung hat hier einen besonders schweren Stand. Die Kommissionen für Sicherheit und Finanzen haben sie bereits klar abgelehnt. Weil eine Steuererhöhung im Volk ohnehin nicht durchkomme, wollen sie wieder eine andere Lösung.

So seien jährlich 400 Millionen Franken aus der bestehenden Mehrwertsteuer für die Armee zu reservieren. Weitere 330 Millionen sollen ungenutzte, budgetierte Kredite beitragen, 200 Millionen bei der Internationalen Zusammenarbeit gespart werden. Und die Kantone sollen pro Jahr 400 Millionen weniger aus der direkten Bundessteuer erhalten.

Doch auch diese Vorschläge dürften auf viel Widerstand stossen. Weil in anderen Bereichen massive Kürzungen drohen, kündigte SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (40) gegenüber «Schweiz heute» bereits ein Referendum an. Das Parlament scheint von einer mehrheitsfähigen Lösung noch immer weit entfernt zu sein.

«Es fehlt am politischen Willen»

Mit diesem Hin und Her müsse endlich Schluss sein, fordern die Offiziere. Das schönste Budget sei nichts wert, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist. «Das Geld ist da. Es fehlt am politischen Willen», ist Panzer-Offizier Muff überzeugt.

«Die Armee muss sofort so ausgerüstet werden, dass sie ihren Auftrag erfüllen kann. Nicht auf dem Papier, sondern in der Realität!», appelliert Oberstleutnant im Generalstab Christophe Lanz, Kommandant des Gebirgsinfanterie-Bataillons 48.

Der Nationalrat müsse nun zumindest dem Ständerat folgen und den Rüstungsfonds als Grundlage zur Armeefinanzierung beschliessen. Und: Für einen verlässlichen Luftschutzschirm brauche es für 2027 kurzfristig zusätzliche 4 Milliarden Franken, um die Luftabwehr rasch ausbauen zu können.

«Das will ich nicht für den Rest meines Lebens mit mir herumtragen»

Als Kommandanten müssten sie Soldaten einen Einsatz befehlen, den sie schlimmstenfalls nicht überleben. So stehe es in der Verfassung, betonen die Offiziere. Doch: «Welcher Kommandant schickt seine Leute in einen gefährlichen Einsatz ohne auch nur die minimalste Aussicht auf Erfolg?»

«Ich weiss, wie es tut, wenn man an einer Haustüre klingen und Angehörigen mitteilen muss, dass ein Armeeangehöriger nicht mehr nach Hause kommt», sagt Vogel. 2008 waren auf der Kander bei einem Bootsunglück fünf Armeeangehörige ums Leben gekommen.

Als Bataillonskommandant trage er Verantwortung für mehrere Hundert Leute. «Wenn ich mein Bataillon sehenden Auges ohne adäquate Ausrüstung und ohne Schutz von oben in einen Einsatz schicke, muss ich nach dem Einsatz an vielen Haustüren klingeln», gibt Vogel zu bedenken. «Das will ich nicht für den Rest meines Lebens mit mir herumtragen.»