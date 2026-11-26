Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider legt die AHV-Reform 2030 erst nächstes Jahr vor. Grund dafür ist die Mehrwertsteuerabstimmung, welche die magistralen Pläne bei einem Nein kräftig durchschütteln wird. Hinter den Kulissen laufen bereits die Vorbereitungen.

Darum gehts Botschaft zur AHV-Reform 2030 kommt erst nächstes Jahr

Ausgang der Mehrwertsteuerabstimmung beeinflusst die neue Vorlage

Bei Nein wird höherer Bundesbeitrag an die AHV zum Thema – kommt auch höheres Rentenalter auf den Tisch?

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Der Parlamentsauftrag ist eigentlich klar: Bis Ende Jahr muss Sozialministerin Elisabeth Baume-Schneider (62) die Botschaft für die neue AHV-Reform 2030 vorlegen. Doch die Abstimmung über die AHV-Zusatzfinanzierung bringt diesen Fahrplan nun durcheinander. Blick weiss: Baume-Schneider wird die Botschaft frühestens im ersten Quartal 2027 vorlegen. Bei einem Nein zur höheren Mehrwertsteuer dürfte es sogar bis zum Sommer dauern.

Ein Nein am 29. November würde die Ausgangslage nämlich grundlegend ändern. Dann braucht es Zeit, das Resultat zu analysieren und die neuen Erkenntnisse in die Reform einfliessen zu lassen. Sicher ist, dass punktuelle Änderungen kaum reichen, sondern massive Anpassungen nötig würden.

Rote Zahlen für die AHV

Klar ist, dass es ohne zusätzliche Gelder für die AHV schlecht aussieht. Dann schreibt die Sozialversicherung bereits ab 2027 rote Zahlen im Betriebsergebnis – mit jährlichen Defiziten von bis zu 4 Milliarden Franken jährlich. «Die Negativspirale beschleunigt sich recht schnell», heisst es aus der Bundesverwaltung. «Man braucht Geld, hat aber keine Zeit.»

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Im Innendepartement laufen daher bereits Überlegungen, wie die AHV zu Zusatzeinnahmen kommt. Eine Möglichkeit wäre, SVP und FDP beim Wort zu nehmen. Sprich: Im Bundeshaushalt sparen und die freien Mittel in die AHV verschieben. Damit wird der Bundesbeitrag an die AHV bestimmt zum Diskussionspunkt. Heute übernimmt der Bund 20,2 Prozent der jährlichen Ausgaben – aktuell rund 12 Milliarden Franken. Für die Finanzierung der 13. AHV-Rente müsste dieser auf 25 Prozent oder noch höher steigen.

Heisse Kartoffel an Keller-Sutter?

Baume-Schneider könnte versucht sein, die heisse Kartoffel an FDP-Finanzministerin Karin Keller-Sutter (62) weiterzureichen. Ganz einfach mit dem Auftrag an die Sparfüchsin, im Bundeshaushalt ein paar Milliarden Franken zugunsten der AHV umzuschichten. Wobei ein solcher Kraftakt doch unrealistisch scheint, wie Keller-Sutter im Abstimmungskampf betont hat.

Gedanken macht man sich im Innendepartement daher auch über anderweitige Finanzierungsquellen. Höhere Lohnbeiträge sind dabei weiterhin eine Option, da sie eine schnelle und nachhaltige Lösung ermöglichen. Allenfalls werden auch die sprudelnden Nationalbank-Gewinne zum Thema.

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Das Rentenalter hingegen möchte Baume-Schneider vorerst unangetastet lassen. Allerdings ist offen, ob sie diesen Abwehrkampf gewinnt. Bei einem Mehrwertsteuer-Nein dürften nämlich ihre bürgerlichen Ratskollegen versucht sein, doch noch ein höheres Rentenalter ins Paket zu packen. So würde etwa Rentenalter 66 die AHV um satte 3 Milliarden Franken jährlich entlasten.

FDP-Silberschmidt fordert Gesamtschau

FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt (32) zeigt sich erfreut über die geplante Verschiebung. «Es braucht nun keine Schnellschüsse, sondern eine Gesamtschau, wie es mit der Altersvorsorge weitergehen soll», sagt der Zürcher zu Blick. «Der Bundesrat muss sich in einer Klausur überlegen, wie er den Sozialstaat künftig finanzieren will.»

Bei der AHV-Reform 2030 brauche es einen grossen Wurf. «Gefragt sind Lösungen, die das Portemonnaie der Bürgerinnen und Bürger nicht zusätzlich belasten», macht er klar. Eine höhere Mehrwertsteuer oder zusätzliche Lohnbeiträge sind für ihn daher tabu. Stattdessen brauche es nun rasch strukturelle Massnahmen.

Silberschmidt plädiert dafür, auch neue Wege zu prüfen. «Das Rentenalter ist eine wesentliche Stellschraube», betont er. «Für tiefe Einkommen und körperlich schwer belastete Berufe können wir das Rentenalter reduzieren, wenn im Gegenzug andere ein paar Monate länger arbeiten.» Auf der linken Seite vermisse er die Diskussionsbereitschaft für diese Stossrichtung.

Oder doch Lohnbeiträge?

Bei einem Nein werde eine Zusatzfinanzierung in der AHV 2030 noch dringlicher, glaubt Mitte-Ständerat Erich Ettlin (64). «Wahrscheinlich müsste man es dann doch über Lohnbeiträge versuchen, auch wenn es schwierig wird», sagt der Obwaldner. Ganz ohne strukturelle Massnahmen wie ein höheres Rentenalter werde es wohl nicht gehen, mutmasst er. «Vielleicht braucht es einen Mix aus allem. Wir müssen diese Reform nun aber rasch in Angriff nehmen, auch wenn es nicht einfach wird.»

Gut möglich also, dass aus der AHV-Reform schliesslich doch noch eine grosse Kiste mit harten Massnahmen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite resultiert. Allerdings dürfte es länger gehen, bis das Parlament zu einer Einigung kommt, da seine Kommissionen zahlreiche Abklärungen in Auftrag geben dürften.

Davon geht auch Silberschmidt aus. «Definitiv entscheiden wird wohl erst das neue Parlament», meint er mit Blick auf die im Oktober 2027 anstehenden Wahlen.