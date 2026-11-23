Während in der Schweiz um eine höhere Mehrwertsteuer zugunsten der AHV gerungen wird, steht in Liechtenstein ein höheres Rentenalter zur Debatte. Die 13. Rente bleibt im Ländle aber unangetastet.

Darum gehts In der Schweiz entscheidet das Stimmvolk über eine höhere Mehrwertsteuer zugunsten der AHV

In Liechtenstein wird eine grössere AHV-Reform mit Zusatzeinnahmen und Rentenalter 66 diskutiert

Die 13. AHV-Rente, das sogenannte Weihnachtsgeld, wird nicht angetastet

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Am 29. November entscheidet das Stimmvolk über die Finanzierung der 13. AHV-Rente. Im Dezember wird die «Dreizehnte» zum ersten Mal an 2,7 Millionen Seniorinnen und Senioren ausbezahlt. Eine höhere Mehrwertsteuer soll zumindest einen Teil der jährlichen Zusatzkosten von 4 bis 5 Milliarden Franken abdecken. Gemäss jüngsten Umfragen steht die Vorlage vor dem Absturz, dann geht der Verteilkampf von vorne los. Mehr Geld vom Bund, ein höheres Rentenalter oder neue Finanzierungsquellen werden zum Thema.

Liechtenstein plant AHV-Reform

Nicht nur in der Schweiz steht die Altersvorsorge derzeit zuoberst auf der Traktandenliste, sondern auch in Liechtenstein. Dort soll die AHV in den nächsten Jahren reformiert werden, weil das Vermögen im liechtensteinischen AHV-Fonds bis 2043 auf nur noch vier statt der gesetzlich vorgeschriebenen fünf Jahresausgaben abzusinken droht. Ein Luxusproblem aus Schweizer Sicht – hierzulande ist man schon froh, wenn mindestens eine Jahresausgabe im Topf liegt.

2:43 Wer zahlt die 13. AHV-Rente? Das steckt hinter der AHV-Zusatzfinanzierung

Die AHV-Reformpläne im Ländle haben es in sich. Um das Sozialwerk langfristig zu sichern, möchte die Regierung die Lohnbeiträge von heute 8,25 auf 8,7 Prozent ab 2028 erhöhen. Weiter schlägt sie ab Jahrgang 1970 eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters auf 66 Jahre vor. Zudem soll der jährliche Staatsbeitrag an die AHV auf 35 Millionen Franken steigen und jeweils der Teuerung angepasst werden. Über diese Massnahmen entscheidet der Landtag im nächsten Jahr. Bereits beschlossen hat er eine ausserordentliche Einmaleinlage von 100 Millionen Franken aus der Staatskasse in den AHV-Fonds.

«Weihnachtsgeld» wird nicht angetastet

Während hierzulande bereits wieder an der 13. AHV-Rente gerüttelt wird, falls die Zusatzfinanzierung in der Volksabstimmung durchfällt, wird sie in Liechtenstein nicht angetastet. Dort heisst der Zustupf ganz offiziell «Weihnachtsgeld» und landet bei den Empfängern ebenfalls im Dezember auf dem Konto. Eingeführt wurde das Weihnachtsgeld schon 1992 und startete mit einer zusätzlichen Zahlung von 25 Prozent auf die Dezemberrente. 1994 wurde es auf 50 Prozent und 1998 auf 100 Prozent erhöht. Seither wird die Dezemberrente einfach doppelt ausbezahlt.

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Das Ganze ging im Ländle ohne grosses Politgetöse über die Bühne. «Die Situation der Einführung der 13. Monatsrente in der Schweiz ist nicht mit jener in Liechtenstein vergleichbar», sagt Michael Winkler (43), Generalsekretär des Ministeriums für Gesellschaft und Justiz. Für die Einführung des Weihnachtsgelds 1992 sei insbesondere die damals sehr gute finanzielle Situation der liechtensteinischen AHV ausschlaggebend gewesen.

Tatsächlich herrschten Zustände, von denen die Schweiz nur träumen kann: Ende 1989 verfügte der liechtensteinische AHV-Fonds über rund 646 Millionen Franken, was ungefähr dem 13-Fachen der damaligen jährlichen AHV-Ausgaben entsprach. «Die Regierung kam deshalb zum Schluss, dass die Einführung eines Weihnachtsgeldes finanzierbar sei, ohne die Beitragssätze zu erhöhen oder die Reserven der AHV anzutasten», erzählt Winkler. Das galt auch für die späteren Erhöhungsschritte.

Auf den Prüfstand kam das Weihnachtsgeld letztmals 2015 im Rahmen der Diskussionen zur langfristigen Finanzierung der AHV, als auch eine Abschaffung beziehungsweise eine Änderung des Auszahlungsmodells thematisiert wurde. In der Vernehmlassung stiess das Ansinnen aber auf deutliche Kritik. «Die Regierung entschied deshalb, am Weihnachtsgeld und den 13 jährlichen Auszahlungen festzuhalten», sagt Winkler. «Diese Erfahrung zeigt, dass das Weihnachtsgeld politisch einen hohen Stellenwert besitzt.» Es sei über die Jahrzehnte zu einem etablierten Bestandteil der Altersvorsorge geworden. Kein Wunder also, dass der Zustupf nun auch im Rahmen der neuen Vorlage nicht angetastet wird.

Was passiert mit der Mehrwertsteuer?

Für einen unverhofften Geldsegen könnte die Schweizer AHV-Abstimmung sorgen, falls am 29. November doch noch ein Ja resultiert. Aufgrund des Zollvertrags zwischen den beiden Staaten würde die Mehrwertsteuer auch im Ländle automatisch steigen und 45 Millionen Franken zusätzlich in die Staatskasse spülen. Bloss: Die Liechtensteiner AHV hätte nichts davon. «Die Zweckbindung an die Mehrwertsteuer wird grundsätzlich aus finanzpolitischer Sicht abgelehnt», erklärt Winkler. Die meisten Zweckbindungen seien schon vor einigen Jahren abgeschafft worden und aktuell denke auch niemand daran, neue zu schaffen. «So hat der Staat mehr Spielräume, die Mehreinnahmen gezielt dort einzusetzen, wo man sie braucht.»