Deutscher Reality-Star legt seine TV-Einnahmen offen

Serkan Yavuz verdient sich ein goldenes Händchen mit seinen TV-Auftritten. Wie der Reality-Star in einer Fragerunde auf Instagram verrät, kassierte er für seine bisherigen Teilnahmen eine hohe sechsstellige Summe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Serkan Yavuz (33) verdiente seit 2019 über 570'000 Franken in Reality-Shows

Alleine «The Summit» brachte ihm 2025 etwa 440'000 Franken ein

Weitere Shows zahlten 9000 bis 37'000 Franken pro Teilnahme

Fynn Müller People-Redaktor

Serkan Yavuz (33) zählt zu den bekanntesten Reality-Stars im deutschen TV. Seit seinem Debüt 2019 nahm Yavuz bei der «Bachelorette», beim «Bachelor in Paradise», bei «Kampf der Reality-Stars», beim «RTL Turmspringen», bei «The Power», «The Summit», beim «grossen Promibüssen», «The Hunt» und vielen weiteren Formaten teil.

In einer Instagram-Fragerunde packt Yavuz aus, wie viel er für seine bisherigen Auftritte im TV bereits kassiert hat. Die Summe hat es in sich: Insgesamt sollen es umgerechnet mehr als 570'000 Franken sein! Alleine das Abenteuerformat «The Summit», das der Kölner 2025 gewinnen konnte, soll ihm knapp 440'000 Franken eingespült haben.

So viel kassiert er pro Show

So setzen sich seine weiteren Einnahmen zusammen: 37'000 Franken soll er bei «Kampf der Realitystars» geholt haben, 33'600 Franken bei «The Hunt», 23'000 Franken im «Sommerhaus der Stars», 18'400 Franken bei «Schlag den Besten», 9200 Franken bei «Kampf der Reality-Allstars» und 9000 Franken beim Promi-Boxen. «Kann mich nicht beschweren. Finanzamt und ich sind beste Freunde. Also einseitig beste Freunde», witzelt Yavuz.

In seinem Podcast «Unreal» stellt der Kölner klar, dass er nicht nur wegen des Geldes bei solchen Formaten teilnimmt «Der Wettkampf und das Gefühl, sich immer wieder neu beweisen zu können, faszinieren mich», sagt er.

Stars sprechen über Geld

Serkan Yavuz ist nicht der einzige Prominente, der offen über seine Finanzen spricht. Zuletzt haben auch der deutsche Youtuber Aaron Troschke (36), der Schweizer Influencer Fabian Egger (27), alias «Der Praktikant» und die Baselbieter Influencerin Emma W. (22), alias «Wemmse».