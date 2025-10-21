Fabian Egger reist als «Der Praktikant» durch die Schweiz. Der Zürcher testet Restaurant, Hotels und Ausflugsziele. Damit verdient er richtig gutes Geld, wie er in einem Livestream verrät.

1/6 Die Videos von Fabian Egger – alias «Der Praktikant» – werden millionenfach angeschaut. Foto: zVg

Darum gehts Fabian Egger, besser bekannt als «Der Praktikant», ist ein erfolgreicher Schweizer Influencer

Er testet Touristenaktionen und wird von Unternehmen für Werbezwecke gebucht

Egger soll im Juli 2025 mit seinen Videos einen sechsstelligen Betrag verdient haben

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Seine Stimme ist schweizweit bekannt. Fabian Egger (27) alias «Der Praktikant» gehört zu den grössten Influencern unseres Landes. Knapp 350’000 Leute folgen dem Zürcher plattformübergreifend auf Instagram und Tiktok.

Eggers Erfolgsrezept ist simpel, aber genial: Als «Praktikant» begibt er sich auf verschiedene Reisen durch die Schweiz. Dort testet Egger Touristenaktionen wie Restaurants, Hotels, Kletterparks, Rodelbahnen oder aussergewöhnliche Transportmittel.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gratis macht der Zürcher das natürlich nicht. Weil seine Videos millionenfach angeklickt werden, buchen ihn die Schweizer Ausflugsziele, damit Egger vorbeikommt und den Ausflug mit seiner Kamera festhält.

So viel soll er mit den Videos verdienen

Fabian Egger mache mit den Videos mittlerweile richtig gutes Geld. Als ihn Blick 2023 in Luzern besuchte, sagte er, dass er rund 3000 Franken pro Kooperation bekomme. «Drei Aufträge im Monat, dann können Nathalie und ich gut davon leben», sagte er. Nathalie ist seine Ehefrau und steht bei den Videos hinter der Kamera.

Damals war der Account von Fabian Egger noch deutlich kleiner. Die Summe von 2023 habe sich längst vervielfacht, wie der Zürcher im Livestream des Schweizer Influencers Mejor Francisco erzählt. Angesprochen auf seine Einnahmen, verrät Egger seinen besten Monat dieses Jahr.

«Im Juli war es eine sechsstellige Summe», so der Zürcher. Francisco traut seinen Ohren kaum und schaut Egger mit grossen Augen an. Ungläubig fragt er nach: «Sechsstellig? Das ist verrückt.» Eggers Videos sind sehr werbefreundlich. Dementsprechend hoch dürfte auch sein CPM (Cost per Mille) sein, also jener Wert, den Firmen bereit sind, für 1000 Aufrufe eines Beitrages zu bezahlen.

Egger erklärt, dass das Geld nicht zu ihm privat fliesse, sondern in seine Firma. Die sechsstellige Summe aus dem Juli 2025 sei also nicht automatisch sein Lohn, davon müssten verschiedene Ausgaben gedeckt werden. Wie viel sich Egger auszahlen lässt, gibt er nicht bekannt.