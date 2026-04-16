Georgina Fleur verantwortet mit «Schatz, der Beach is closed» einen Tiktok-Trend. Sie beschwerte sich in einem Video bei ihrer Tochter, dass ein Strand in Dubai für 18 Monate geschlossen wird und weinte darin sogar. Reality-Fans lachen darüber und imitieren sie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reality-Star Georgina Fleur empört sich über die Schliessung ihres Lieblingsstrandes in Dubai

Burj Al Arab schliesst den Luxusstrand und das Hotel für 18 Monate infolge eines Umbaus

Das Netz reagiert mit Spott: «Schatz, der Beach is closed» wird zum Tiktok-Trend War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jaray Fofana Redaktorin People

Privatstrand geschlossen – und das für 18 Monate. Für Georgina Fleur (36) aus dem deutschen Heidelberg ist das eine Katastrophe. Die RTL-Dschungelkönigin der Legendenstaffel vom Sommer 2024 lebt mit ihrer vierjährigen Tochter, die sie in der Öffentlichkeit «Baby G.» nennt, in Dubai.

Vor über fünf Jahren zog der Reality-TV-Star in die Wüstenmetropole. Und zeigt seit da auf Social Media ihren Alltag zwischen Luxusvillen, Strandclubs und exklusiven Hotels. In einem neuen Video meldet sich die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin nun sichtlich aufgelöst zu Wort – ihre Kleine neben sich. Der Grund: «Schatz, der Beach is closed, hello?», also «Schatz, der Strand ist geschlossen.»

«Wie soll ich ihr das beibringen?»

Was zunächst noch ein Gerücht war, ist inzwischen Realität: Das Sieben-Sterne-Hotel Burj Al Arab in Dubai, eines der luxuriösesten Hotels der Welt, hat seinen Privatstrand sowie Teile des Resorts wegen Umbauarbeiten für rund anderthalb Jahre geschlossen. Für Fleur eine Riesenkatastrophe.

«Drei Mal die Woche gehen wir dorthin. Das ist unser Lieblingsstrand», sagt sie. Vor allem ihre Tochter liebe ihn über alles. «Wie soll ich ihr das beibringen?» Der Strand sei für sie wie ein Zuhause und ein sicherer Rückzugsort. Als die Kleine sie im Video fragt, ob sie weine, antwortet Fleur: «Ja, weil der Strand zu ist.»

Im Netz sorgen ihre Aussagen für wenig Mitleid. Innerhalb weniger Stunden verbreiten sich Ausschnitte des Videos auf Tiktok, Instagram und X. «Der Beach is closed» wird schnell zum Running Gag und Trend.

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Ihre Fans sind schockiert

«Wie weit weg von der Realität kann man sein?», schreibt eine Nutzerin. «Ich weine auch manchmal – wenn ich mir die Miete nicht leisten kann», ein anderer. Viele vergleichen Fleurs Reaktion mit echten Alltagsproblemen – steigende Kosten, finanzielle Sorgen oder Existenzängste. Gerade dieser Kontrast sorgt dafür, dass das Video so stark polarisiert.

Fleur reagiert mit einem zweiten Video und versucht, ihre Emotionen zu erklären. Doch das Erklärungsvideo von ihr heizt die Reaktionen weiter an. «Was passiert hier gerade? ‹The Beach is Closed› ist irgendwie viral gegangen. Ich erkläre euch jetzt die ganze Geschichte dahinter: Das ist halt unser Strand – seit sie geboren ist. Ich hab den ganzen Tag geweint, dass er jetzt schliesst. Es ist witzig, dass ihr das so witzig findet – weil es so Denglisch klingt.»