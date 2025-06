Der Sommer ist da, und Reality-TV-Star Georgina Fleur greift zu drastischen Massnahmen für den perfekten Strandbody. In einer mehrstündigen Operation in Düsseldorf liess sie sich ein Sixpack modellieren.

Der Sommer ist da und damit die Badi-Zeit. Wer sich jetzt noch um ein Sixpack kümmern will, ist etwas spät dran. Ausser man macht es wie Georgina Fleur (34) und lässt sich die Bauchmuskeln künstlich verschönern. Dies tat sie gemäss «Bild» am Freitag in einer mehrstündigen Operation, bei der ihr nicht nur Fett am Rücken, den Flanken und dem Bauch abgesaugt wurde, sondern auch die Haut gestrafft und die darunter liegenden Bauchmuskeln moduliert wurden. Letzteres nennt sich Abdominal Etching. Dabei wird um die Bauchmuskeln herum gezielt Fett abgesaugt, wodurch das Sixpack deutlich zum Vorschein kommt.

Für den Eingriff flog der in Dubai lebende Reality-TV-Star nach Düsseldorf. Zwei Tage nach der Operation machte sie sich gemäss ihrem Instagram-Kanal bereits wieder auf den Weg zurück zu ihrer dreijährigen Tochter in den Wüstenstaat. An ihrer Seite ihre Freundin Giuliana Farfalla (29), Ex-GNTM-Teilnehmerin und ebenfalls Reality-TV-Star. Auch sie hat sich wohl einer Operation unterzogen, denn nicht nur Fleur wird in Dubai mit einem Rollstuhl durch den Flughafen geschoben, sondern auch Farfalla. Ob auch sie sich ein Sixpack hat modulieren lassen, ist nicht bekannt.

Sie haben bei ihren Bauchmuskeln künstlich nachgeholfen

Bekannt ist dies jedoch von Micaela Schäfer (41), Ex-GNTM-Teilnehmerin, DJane und «Nacktschnecke». Sie unterzog sich dem Eingriff bereits vor neun Jahren, präsentiert ihren vermeintlich gut trainierten Bauch seither stolz in knappen Outfits – so wie vor dem Eingriff.

Rodrigo Alves (41), auch bekannt als Real-Life-Ken, hat sich in seinen vier Jahrzehnten bereits über hundertmal Schönheitsoperationen und kosmetischen Eingriffen unterzogen. Kein Wunder, liess auch er sich einst beim Beauty-Doc ein künstliches Sixpack verpassen, um seinem grossen Vorbild, der Ken-Puppe aus dem Barbie-Universum noch ähnlicher zu sehen.

Alves entschied sich jedoch für eine andere Variante als Fleur und Schäfer, liess sich Bauchmuskelimplantate einsetzten. Durch eine Gewichtszunahme entsprach das Resultat mit der Zeit nicht mehr seinem Wunsch, er hat sich daher zusätzlich noch Fett um die künstlichen Bauchmuskeln herum absaugen lassen. 2019 liess er die Implantate nach sieben Jahren wieder entfernen. Seit 2020 lebt Alves als Frau. Für ihr neues Leben unterzog sich Jessica Alves weiteren zahlreichen Operationen.