Georgina Fleur lebt seit mehreren Jahren in Dubai, einer Stadt, die nicht gerade als billiges Pflaster bekannt ist. Nun enthüllt die Deutsche ihre monatlichen Ausgaben und erklärt, weshalb sie ihren Dschungelcamp-Gewinn auf keinen Fall anfassen will.

1/6 Georgina Fleur lebt gemeinsam mit ihrer Tochter in Dubai. Foto: Instagram / Georgina Fleur

Auf einen Blick Reality-TV-Star Georgina Fleur lebt in Dubai und offenbart ihre monatlichen Ausgaben

Alleinerziehende Mutter ohne Unterstützung, verdient Geld durch Social Media und TV

Monatliche Fixkosten von 3000 Euro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Im November 2020 brach der deutsche Reality-TV-Star Georgina Fleur (34) die Zelte in Deutschland ab und wanderte, wie so viele ihrer Influencer-Freunde, nach Dubai aus. Sonne, Strand, Luxus und keine Einkommenssteuern – so lässts sichs Leben. Allerdings nur dann, wenn man das entsprechende Portemonnaie dafür hat. Wie viel die alleinerziehende Mama monatlich für sich und ihr dreijähriges Töchterchen ausgibt, hat sie nun gegenüber RTL offengelegt.

«Fixkosten, sagen wir mal 3000 Euro», so die Deutsche. Darin sind sowohl die Mietkosten für ihre 120-Quadratmeter-Wohnung als auch die Kosten für Internet und Strom enthalten. Weitere 1000 Euro gehen monatlich für den alltäglichen Bedarf wie Essen, Haushaltsutensilien und Kleidung drauf. Derselbe Betrag wird zudem monatlich für den Kindergarten fällig, den ihre Tochter, deren Name unbekannt ist, seit Mitte 2024 besucht. Zusammengerechnet brauchen Georgina Fleur und ihr «Baby», wie sie sie nennt, also gut 5000 Euro monatlich.

Ein Betrag, der für sie nicht immer ganz einfach zu stemmen ist. «Es sind immer Kosten, die anstehen. Ich bin alleinerziehende Mama, ich bekomme gar keine Unterstützung von dem Vater, ich bekomme keine Unterstützung von niemandem. Also ich muss das alles alleine wuppen. Und manchmal ist es auch nicht leicht für mich.»

«Ich bin superstolz auf mich»

Ihr Geld verdient Fleur zum einen mit Social Media, zum anderen durch ihre Teilnahme in diversen Reality-TV-Formaten. Auf Tiktok (36'400 Follower) und Instagram (453'000 Follower) macht sie beispielsweise Werbung für das umstrittene chinesische Fast-Fashion-Label Shein oder auch für Restaurants und Attraktionen in Dubai.

2024 nahm sie nicht nur am Legenden-Dschungelcamp teil, sondern auch noch die Krone mit nach Hause und damit die Gewinnerprämie von 100'000 Euro. «Ich werde keinen Cent von dem Geld anrühren. Ich werde das alles für meine Tochter auf die Seite legen – und der Gedanke hat mich zum Gewinn geführt», erklärte sie danach gegenüber RTL.

Kein Wunder, sagte sie im vergangenen Dezember zu promiflash.de, dass 2024 das beste Jahr ihres Lebens gewesen sei. «Ich stehe auf eigenen Beinen, lebe im Ausland. Meine Tochter geht jetzt in den Kindergarten, ist selbständig. Irgendwie meistere ich das alles ganz toll und bin superstolz auf mich.»