1/5 Georgina Fleur ist in der Legenden-Staffel zur Dschungelkönigin gekrönt worden.

Saskia Schär Redaktorin People

16 Tage lang verbrachten Georgina Fleur (34) und ihre Mitcamper Kader Loth (51), Gigi Birofio (25), Sarah Knappik (37) und Mola Adebisi (51) im südafrikanischen Dschungelcamp. Neben dem Kampf um die Krone und die damit verbundenen 100'000 Euro sehen viele Teilnehmende den Dschungel auch als Chance im Kampf gegen die Kilos. Wenn es um den Sieg der Dschungelkrone geht, ging Fleur als Gewinnerin hervor – nicht aber bei den Kilos.

Gegenüber promiflash.de zeigte sie sich nach ihrem Sieg über die Zahl auf ihrer Waage alles andere als erfreut. «Ja, also ganz ehrlich, das ist eine riesige Enttäuschung. Ich bin auf die Waage drauf und hatte drei Kilo abgenommen – ich hatte wirklich mit mehr gerechnet.» Wenn man auf die Gewichtsverluste vorheriger Staffeln schaut, sind diese drei Kilo tatsächlich eher wenig – aber auch deutlich gesünder.

«Wir haben echt gut gegessen»

Für ihren nach Dschungelcamp-Massstab geringen Gewichtsverlust hat Fleur auch gleich eine Erklärung bereit. «Wir haben in den Prüfungen ja auch immer echt viele Sterne geholt. Das heisst, wir haben echt gut gegessen.» Kein Wunder hiess die Show anlässlich des 20. Jubiläums des Programms auch «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden», womit alle Teilnehmenden bereits einmal im Dschungelcamp waren und sich dort schon in früheren Jahren den Prüfungen und Herausforderungen des Dschungellebens gestellt hatten.

Den grössten Gewichtsverlust der aktuellen Staffel gab es bei Thorsten Legat – und das, obwohl er es nicht einmal ins Finale geschafft hatte. Er kehrte mit unglaublichen elf Kilogramm weniger ins Hotel zurück. Somit hält er den Rekord für den höchsten Gewichtsverlust – allerdings nicht allein. Welche Stars ebenfalls kräftig abgespeckt haben, gibts im Folgenden zu sehen.

Minus 11 Kilo

Einen ebenso hohen Gewichtsverlust wie Legat verzeichneten auch «GZSZ»-Darsteller Felix van Deventer (28) und Designer Harald Glööckler (59), der sein Gewicht bis heute halten konnte. Er erklärte nach seiner Teilnahme 2022 auf Instagram, dass ihm nun all seine Jacken zwei Nummern zu gross seien und er mit Broschen und Knöpfen nachhelfen müsse. Auch der Dschungelkönig von 2022, Filip Pavlovic (30), ging mit elf Kilogramm weniger nach Hause, was ihm deutlich anzusehen war.

Minus 10 Kilogramm

Von ganzen zehn Kilogramm durften sich das einstige Boyband-Mitglied Benjamin Boyce (56) und «Lindenstrasse»-Darstellerin Rebecca Siemoneit-Barum (46) verabschieden. Besonders Letztere freute sich darüber, war sie bei ihrem Einzug 2015 doch alles andere als zufrieden mit ihrer Figur. Auch «Goodbye Deutschland»-Star Chris Töpperwien (50) liess zehn Kilogramm im Dschungelcamp zurück und zeigte sich mit deutlich schmalerem Gesicht.

Chris Töpperwien verlor im Dschungelcamp 2019 zehn Kilo.

Minus 9 Kilogramm

Danni Büchner, die es in der Legenden-Staffel knapp nicht ins Finale schaffte, hat während der 16 Tage Dschungelcamp ganze neun Kilogramm abgenommen. In der zu Beginn des Jahres ausgestrahlten regulären Staffel taten es ihr Fabio Knez (31), Felix von Jascheroff (42) und Twenty4Tim (23) gleich. Der Influencer arbeitet bereits seit 2023 an seiner Body-Transformation, hat mittlerweile 22,7 Kilogramm verloren, wie er auf Instagram mitteilt. «Für mich persönlich war es ein Kampf und definitiv keine gerade Strecke. Auch Gewichtszunahmen waren vorhanden. Aber wie sagt man so schön: Es ist einfach wichtig, am Ball zu bleiben. Sich auf das Ergebnis zu freuen».

Minus 8 Kilogramm

Lucas Cordalis (57), Domenico de Cicco (41) und Matthias Mangiapane (40) haben alle dank der Bohnen-und-Reis-Diät acht Kilogramm verloren. Mangiapane hatte sich ursprünglich einen Gewichtsverlust von 15 Kilogramm gewünscht, zeigte sich jedoch auch mit gut der Hälfte nicht unglücklich. Ebenfalls um die acht Kilogramm hat die 1,78 Meter grosse DJane Giulia Siegel (49) in der Legenden-Staffel verloren, wie sie promiflash.de sagte.

Giulia Siegel hat im Legenden-Camp rund acht Kilo abgenommen.

Minus 7 Kilogramm

Ein Gewichtsverlust von sieben Kilo haben zahlreiche Dschungelstars verbucht. Sei es Mike Heiter (32), Eric Stehfest (35), Bastian Yotta (47) oder auch Patricia Blanco (53). Bei einer der Kandidatinnen war diese Zahl jedoch zu viel des Guten. Die ohnehin schon schlanke Jenny Elvers (52) verliess das Dschungelcamp 2016 mit noch lediglich 46 Kilogramm – dies bei einer Grösse von 176 Zentimetern, wodurch sie lediglich noch einen BMI von 14,85 hatte und dadurch als untergewichtig galt. Doch so schnell die Kilos im Dschungel weg sind, so schnell kommen sie – zurück in der Zivilisation – meist auch wieder drauf.