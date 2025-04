1/5 Georgina Fleur hat sich mit transfeindlichen Äusserungen keine Freunde gemacht. Dabei ging es um … Foto: imago stock&people

In der deutschen Realityshow «The 50» treten verschiedene Reality-Stars und Internet-Persönlichkeiten gegeneinander an, um durch verschiedene Spiele am Ende einen Jackpot zu gewinnen, der im Laufe der gesamten Staffel vergrössert oder verkleinert werden kann.

In der aktuellen Staffel sind auch Georgina Fleur (34) und die Schweizer Youtuberin Raffaela Zollo (32), bekannt als Raffa Plastic, dabei. Für Fleur ist jetzt allerdings Schluss, denn sie wurde gegenüber ihrem Mitstreiter Sam Dylan (34) handgreiflich.

«Ist sie inzwischen eine normale Frau?»

Während ihrer Zeit in dem Schloss, wo «The 50» stattfindet, hatte Georgina ausserdem eine Liebelei mit Kandidat Yasin Mohamed (33). Raffa Plastic soll allerdings an der Echtheit dieser Romanze gezweifelt haben, wie Georgina im Podcast «Double G’s» mit Kollegin Giuliana Farfalla (28) behauptet. Dabei erklärt sie dann auch: «Da muss ich sagen, da bin ich echt sauer nachträglich, und die Frau ist für mich gestorben.» «Die Frau» betont Fleur dabei doppelt und mit Nachdruck.

Die Sache ist: Raffa Plastic ist eine Trans-Frau. Durch ihre Betonung des Wortes «die Frau» scheint Fleur Zollos Frau-Sein in Frage zu stellen. Das stösst Giuliana Farfalla sauer auf, denn sie ist ebenfalls eine Trans-Frau. «Hey, so was machen wir nicht, Schatz! Dafür entschuldigst du dich sofort! Da musst du dich entschuldigen! Das ist eine normale Frau!», weist Farfalla ihre Kollegin zurecht. Fleur entschuldigt sich zwar direkt, aber macht weitere Bemerkungen über Raffa Zollos geschlechtsangleichende Operationen. «Ist sie inzwischen eine normale Frau? Weiss ich ja nicht!»

Raffa Zollo reagiert auf transfeindliche Äusserungen

Diesen Seitenhieb lässt Raffa Zollo nicht auf sich sitzen. Jetzt reagierte die Schweizerin auf Instagram auf den Clip des Podcasts und richtet direkte Worte an Georgina Fleur.

«Liebe Georgina, es ist ja völlig okay und legitim, eine andere Meinung zu haben. Es gibt allerdings Grenzen», beginnt Raffa Plastic ihre Antwort an Georgina Fleur. «Nur weil du mit der Wahrheit nicht zurechtkommst, heisst das nicht, dass du bei anderen unter die Gürtellinie gehen musst. Ich bin eine Frau, und es spielt keine Rolle, was ich in meiner Unterwäsche habe!»

Raffa Zollo erklärt, dass sie genauso eine Frau sei wie Georgina Fleur, und nur weil sie härter für ihr Frau-Dasein kämpfen musste als Georgina Fleur, heisse das nicht, dass sie weniger Frau sei als das deutsche Reality-Sternchen. Dann spielt sie noch auf Georgina Fleurs Ausraster gegenüber Sam Dylan an, dem Fleur ihre Handtasche über den Kopf haute, und schliesst ihr Video mit den Worten: «Im Gegensatz zu dir, mein Schatz, habe ich meine Emotionen im Griff. Ich habe kein Aggressionsproblem!»