Kurz zusammengefasst Reality-Show «The 50» geht in die zweite Runde

Dreharbeiten beendet, erheblicher Streit führte zu Ausschluss von Georgina Fleur

Jackpot startet bei 50'000 Euro, 50 Reality-Stars nehmen teil

Darunter drei Schweizerinnen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Die Reality-Show «The 50» von Prime Video geht in eine zweite Runde. Wann genau, ist noch nicht bekannt. Am 17. September hat das Streamingportal aber nun schon einmal verraten, welche 50 Reality-Stars teilnehmen werden. Der umfangreiche und durch viele TV-Shows bekannte Cast verspricht einige Liebeswirren und Dramen. Darunter sind auch drei Schweizerinnen.

Die erste Staffel startete im März 2024, gewonnen hat Paco Herb (28). Er ist auch in der Fortsetzung dabei - so wie zum Beispiel auch Jenny Elvers (52) und Georgina Fleur (34). In 16 Episoden werden die All-Stars aus der ersten Staffel auf neue Herausforderer treffen. In verschiedenen Wettkämpfen buhlen die Reality-Stars in einem Schloss um ihr Weiterkommen und um den Jackpot, den einer ihrer Follower erhalten wird. Der Jackpot startet mit 50'000 Euro, der Betrag kann aber am Ende höher oder niedriger ausfallen. Nach den Wettkämpfen stimmen die jeweiligen Gewinner und Gewinnerinnen ab, welcher Verlierer die Show verlassen muss.

Viel Streit und Beziehungs-Wirrwarr

Die Dreharbeiten sollen bereits beendet sein - und laut «Bild» gab es dabei erheblichen Streit. Georgina Fleur soll deshalb sogar aus der Produktion geworfen worden sein. Aber auch andere Promis könnten durchaus für Dissonanzen sorgen: So treffen in der zweiten Staffel einige Ex-Partner aufeinander. Die Ex-Freundin von Titelverteidiger Paco Herb, Yeliz Koc (30) etwa ist ebenfalls dabei, wie auch ihr anderer Ex-Freund Yasin Mohamed (33). Der muss zudem damit klarkommen, dass er Jenny Elvers wiederbegegnet, der er in der ersten Staffel nähergekommen war. Auch Mike Heiter (32) wird mit einer Ex konfrontiert: Laura Morante (33). Pikant: Auch Heiters aktuelle Freundin Leyla Lahouar (28), mit der er nach dem diesjährigen RTL-Dschungelcamp zusammenkam, nimmt an der Show teil.

Das Startdatum ist noch nicht bekannt, die Teilnehmenden jedoch schon. Foto: imago/Future Image 1/5

Aus der Schweiz reisen Content Creatorin Raffa Plastic (31), Influencerin Ariel (20) und Performancekünstlerin Milo Moiré (41) an.

Hier noch die restlichen Realitystars der zweiten Staffel auf einen Blick: Kader Loth (51), Isi Atli (53), Aleks Petrovic (36), Christina Dimitriou (32), Verena Kerth (43), Micaela Schäfer (40), Gina-Lisa Lohfink (37), Sandra Sicora (32), Paulina Ljubas (27), Flocke (25), Patrick Romer (28), Xander Stephinger (25), Iris Klein (57), Ennesto Montè (49), Cosimo Citiolo (42), Nathalie Gaus (32), Claudia Obert (62), Zoe Saip (25), Micha Schüler (27), Kevin Schäfer (34), Christin Okpara (27), Marco Cerullo (35), Christina Grass (36), Tara Tabitha (31), Laura Morante (33), Nikola Glumac (28), Lukas Baltruschat (30), Melody Haase (30), Sam Dylan (33), Cecilia Asoro (28), Dennis Lodi (40), Yasin Mohamed (33), Jürgen Milski (60), Silva González (45), Dilara Kruse (33), Oliver Sanne (37), Brenda Patea (31), Marco Strecker (22), Christo (37), Ryan Wöhrl (22) und Laura Lettgen (28).