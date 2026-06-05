Ex-«Wer wird Millionär»-Kandidat Aaron Troschke zeigt, wie viel er mit Youtube verdient. Auch andere Stars haben ihren Lohn zuletzt offengelegt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aaron Troschke verdient durch Youtube und Placements jährlich 1,5 Millionen Euro

Zusätzlich erzielt Troschkes Unternehmen etwa 5 Millionen Euro Jahresumsatz

Schweizer Influencer Fabian Egger verdiente im Juli 2025 sechsstelligen Betrag

Silja Anders Redaktorin People

2012 gewann Aaron Troschke (36) bei «Wer wird Millionär?» nicht nur 125'000 Euro, sondern auch die Herzen des Publikums. Sein schlagfertiger Humor blieb im Gedächtnis und seine Teilnahme an der Quizsendung sollte den Weg für eine beeindruckende Karriere ebnen. Denn offenbar wollten die Zuschauerinnen und Zuschauer mehr von dem charmanten Kandidaten sehen.

Heute ist Aaron Troschke Youtube-Star und Influencer. Das zahlt sich aus. Im Podcast «Wolter Talks: Der Podcast mit Markus Wolter» enthüllt der 36-Jährige, dass er dank seines Kanals «Hey Aaron!!!» mit 1,56 Millionen Abonnenten seit 2013 einen Monatslohn erhält, von dem andere nur träumen können. «Im Jahr mache ich mit Youtube und Placements circa 1,5 Millionen Euro Umsatz», verrät er im Gespräch.

Troschke hält sich für überbezahlt

Damit verdient der Berliner pro Monat zwischen 10'000 und 20'000 Euro – nur mit Youtube. Da sind die Einnahmen aus Kooperationen mit Marken noch nicht mit eingerechnet. Inzwischen hat er sich nicht nur als Youtuber, sondern auch als Unternehmer etabliert. Sein Unternehmen wirft etwa «fünf Millionen Umsatz» im Jahr ab, wie Troschke schätzt. Dabei betont er jedoch, dass Umsatz nicht Gewinn sei.

Sein Erfolg kommt nicht von ungefähr. Seit 13 Jahren lädt Aaron Troschke jede Woche ein Video hoch. Mit einem einzigen Ausfall – «weil mein Kameramann Vater wurde». Er weiss jedoch auch, dass er seine Karriere nicht nur Fleiss und Können zu verdanken hat. «Glück kannst du nicht erzwingen.» Ausserdem ist er der Meinung, dass er das, was er monatlich einnimmt, eigentlich gar nicht verdient hat: «Ich bin überbezahlt für meine Inkompetenz, das muss ich ganz klar sagen», gibt er zu. Trotzdem gebe er sich grösste Mühe.

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Das lukrative Geschäft der Influencer

Dass das Geschäft als Content Creator sich durchaus bezahlt macht, haben kürzlich auch andere Influencerinnen und Influencer bewiesen. Wemmse (22), die man sozusagen als Lehrerin der Nation bezeichnen könnte, gab ihren Schülerinnen und Schülern vor kurzem eine vage Antwort, in der sie sagte, sie verdiene «im Jahr zwischen 85'000 Franken und 478'000 Franken.» Anfeindungen ihrer Fans, die sich über bezahlte Inhalte auf Social Media beschweren, stellt sich Wemmse mit einer konkreten Antwort entgegen: «Auf Social Media bekommt man stundenlange Unterhaltung kostenlos, und damit man euch das geben kann, muss ja irgendwo Geld reinkommen.»

Einer der erfolgreichsten Influencer der Schweiz ist ohne Frage Fabian Egger (27), besser bekannt als «Der Praktikant». Er nimmt seine Community zu den ungewöhnlichsten Ausflugszielen der Schweiz mit und verdient damit sehr gut. Mit Kooperationen verdiente er allein im Juli 2025 einen sechsstelligen Betrag, wie er dem Schweizer Influencer Mejor Francisco verriet. Eggers Videos sind sehr werbefreundlich. Dementsprechend hoch dürfte auch sein CPM (Cost per Mille) sein, also jener Wert, den Firmen bereit sind, für 1000 Aufrufe eines Beitrags zu bezahlen.