1/5 Katja Krasavice hat ein geschätztes Vermögen von 10 Millionen Euro. Foto: Getty Images

Saskia Schär Redaktorin People

Katja Krasavice (29) verdient nicht nur Geld als Influencerin und Rapperin, sondern auch als Model auf der Blüttelplattform Onlyfans. Einer ihrer Bewunderer meint es dabei besonders gut mit der 29-Jährigen, wie sie im Interview mit der deutschen «GQ» verrät. «Ich bekomme da [auf Onlyfans Anm. d. Red.] extrem viele Geschenke. Ich hab letztens von einer einzigen Person eine Viertelmillion Euro geschenkt bekommen.»

So funktioniert Onlyfans Onlyfans ist eine Art Bezahl-Instagram. Follower kaufen sich Monats-Abos, für die sie Fotos oder Videos der Creator (Ersteller) erhalten, die oft nackte Haut oder gar pornografische Szenen beinhalten. Dies ist jedoch nicht zwingend. Den Erstellern kann man auch Trinkgeld bezahlen. Für einen Extra-Batzen verschicken die Creator teilweise sogar exklusive Bilder oder Clips, die sonst nicht zu sehen wären.

Bei dieser einen Person soll es sich um einen Mann namens Philipp handeln, der «etwas extremer» sei, «was die Summe» angehe. «Ich war geschockt, als ich gesehen habe, dass es schon so viel ist. Ich wusste immer, dass er extrem viel ausgibt, aber nicht, dass es schon insgesamt eine Viertelmillion von ihm ist», sagt sie gegenüber «GQ» und schlüsselt den erhaltenen Betrag sogleich auf. So soll sie alleine für persönliche Nachrichten von ihm 110'000 Dollar erhalten haben, weitere 142'000 Dollar als Trinkgeld.

Die Rapperin mit einem geschätzten Vermögen von 10 Millionen Euro ist seit 2021 auf Onlyfans aktiv, verlangt dort 21 Euro monatliche Gebühr. Dafür erhalten die Bezahlfreudigen eine «100 Prozent unzensierte» Krasavice zu Gesicht. Für so einige geht es dabei jedoch um deutlich mehr, als nur um die sexuelle Lust, wie sich Krasavice durchaus bewusst ist. «Männer wie Philipp sind einfach verliebt in mich und erwarten gar nicht viel. Die stehen eher darauf, mich mit Geld zu verwöhnen».

Eine Viertelmillion Euro Trinkgeld klingt nach viel und ist es auch. Doch nicht, wenn man die Einkommen von anderen Onlyfans-Stars anschaut. Im Vergleich zu denen ist Katja Krasavice Geringverdienerin.

«Wer hat, dem wird gegeben»

Entsprechend dem Mätthaus-Effekt – «Wer hat, dem wird gegeben» – können sich auch andere Prominente über Wahnsinnsgagen oder Benefits freuen. Als bestes Beispiel gelten hier die sogenannten Goodie-Bags, Geschenktaschen, die an Veranstaltungen wie der Oscar-Preisverleihung an die Nominierten ausgegeben werden. Dieses Jahr hatten sie einen Wert von über 100'000 Franken.

Der Schweizer Sänger Patric Scott bezahlte vor einigen Monaten gar 15'000 Franken für eine Zusammenarbeit mit dem Rapper Snopp Dogg. Obwohl Zusammenarbeit etwas gar hoch gegriffen ist. Der Sänger kann während 25 Sekunden im Song gehört werden und hat somit einen beachtlichen Sekundenlohn.