Ein Jahr lang dauerten die Vertragsverhandlungen vom Gamser Musiker Patric Scott mit Rapper Snoop Dogg für ein Feature. Der neue Song «Good Time» erscheint am 6. Juni – mit Potenzial für einen Sommerhit.

1/7 Die neue Single «Good Time» von Patric Scott mit dem Rap von Snoop Dogg erscheint am 6. Juni. Foto: Anelia Janeva

Darum gehts Patric Scott arbeitet mit Snoop Dogg für neue Single zusammen

Zusammenarbeit kam durch Vermittlung von Sheila E. zustande

Feature mit Snoop Dogg kostet normalerweise 150'000 Dollar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Den Mutigen gehört die Welt, sagt der Volksmund. «Und all denen, die einfach machen und sich von nichts aufhalten lassen», ergänzt der Ostschweizer Sänger Patric Scott (38), der das letztjährige «Heidi»-Musical auf der Walenseebühne komponierte und nur Monate später in Rolf Knies (75) musikalischem Schwank «Charleys Tante» auftrat.

«Ich liebe das heimische Schaffen und alles darüber hinaus», sagt Scott zu Blick und erzählt von seinem erfolgreichen Griff nach den internationalen Sternen. Für seine neue Single «Good Time», die am 6. Juni auf den Streamingplattformen erscheint, hat er ein Feature mit Rapstar Snoop Dogg (53). Die Vorbereitungen und Vertragsverhandlungen hätten ein ganzes Jahr lang gedauert, so der Musiker, der bürgerlich Patrick Kaiser heisst und aus Gams SG stammt. Wie es zu der aussergewöhnlichen Zusammenarbeit kam, erzählt er so: «Ich habe den Song einer Bekannten geschickt, die ihn Sheila E., der Ex-Schlagzeugerin von Prince, gezeigt hat. Sie wiederum hat ihn Snoop Dogg vorgespielt, und er fand, das passt für ihn.»

Feature mit Snoop Dogg kostet sonst 150'000 Dollar

Für Patric Scott, der den US-amerikanischen Superstar weder getroffen noch mit ihm gesprochen hat, sei die Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern und Künstlerinnen generell oft unkomplizierter als mit lokalen. «Snoop Dogg hat mir 25 Sekunden seiner Stimme gegeben, das ist einfach grossartig. Ich bin sehr dankbar dafür.» Üblicherweise würde so ein Feature 150'000 Dollar kosten. Dass Scott nur ein Zehntel davon bezahlen musste, liegt daran, «dass er diese Passage vor einiger Zeit aufgenommen hat und wartete, bis er sie jemandem geben kann, bei dem es für ihn stimmt, in dem Fall mir», sagt der Singer-Songwriter strahlend.

Was alles im Vertrag steht, was nun mit dem Song erlaubt ist und was nicht, «dazu musste ich eine Schweigepflichtvereinbarung unterschreiben. Die eine sehr hohe Busse vorsieht, sollte ich mich nicht daran halten». Für ihn sei lediglich wichtig, dass der Song ab Freitag überall zu hören sein wird und «im besten Fall mal wieder ein richtig cooler Sommerhit wird».