So viel verdient Snoop Dogg an der Olympiade

1/7 Snoop Dogg gehört zu den bekanntesten Rappern aller Zeiten. Sein Image: Ein Cannabis liebender Gute-Laune-Macher.

Er stiehlt an den Olympischen Spielen 2024 allen die Show – dabei ist er nicht einmal Sportler: US-Rapper Snopp Dogg (52) ist in Paris als Sonderkorrespondent für den US-Nachrichtensender NBC im Einsatz. Dabei ist die Rap-Legende insbesondere für etwas verpflichtet: für die Unterhaltung. An der Seite vom US-amerikanischen Sportjournalisten Mike Tirico (57) kommentiert er verschiedene Disziplinen mit seinem unverkennbaren Humor oder zieht als Reporter umher und lässt sich unter anderem von Olympia-Star Michael Phelps (39) im Schwimmen unterrichten. Kein Wunder wird Snoop Dogg im Netz als inoffizielles Olympia-Maskottchen abgefeiert.

2014 hat sich der US-Sender für 7,75 Milliarden US-Dollar die Rechte an seinen olympischen Einsätzen bis 2032 gesichert. Mit dem Ziel: Der Rapper soll NBC aus dem Quotentief holen und der Übertragung der Olympischen Spielen zur Trendwende verhelfen. Ein Auftrag, der sich laut Unternehmer Henry McNamara auch für Snoop Dogg bezahlt macht.

Millionen-Dollar-Gage für Snoop Dogg

Ein ranghoher NBC-Funktionär soll McNamara bei einem Essen zugeflüstert haben, dass Calvin Cordozar Broadus Jr., wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heisst, pro Tag in Paris 500'000 Dollar kassiert. Zuzüglich seiner Ausgaben. Schenkt man Henry McNamaras X-Post Glauben, dürfte Snopp Dogg nach nur 16 Tagen Olympia um rund 8 Millionen Dollar reicher sein. Doch damit noch nicht genug.

Ein NBC-Mitarbeiter verrät auf Anfrage der deutschen «Bild»-Zeitung, dass Snoop Dogg auf bis zu 15 Millionen Dollar kommen könnte. Demnach soll in seinem Vertrag eine TV-Quoten-Prämie garantiert sein. Mit 34 Millionen Zuschauern und einer um 79 Prozent gestiegener Quote im Vergleich zu den letzten Olympischen Spielen, stehen die Aussichten auf weitere Millionen Dollar für den Rapper gut.

Snoop Dogg pimpt die olympischen Spiele

In Paris verging bisher kein Tag, an dem Snoop Dogg nicht mit seiner Präsenz überzeugte. Schon beim letzten Tag des traditionellen Fackellaufs zog der Rapper alle Blicke auf sich, als er die Fackel durch Saint-Denis trägt und auf den letzten Metern den für Hip-Hop berühmten «Crip-Walk» tänzelt. Am Samstag setzte der Rapper noch einen obendrauf, als er den Dressur-Reitern vor ihrem Team-Finale einen Besuch abstattete: Von Kopf bis Fuss in stilvoller Montur liess sich Snoop Dogg mit einem Golfkart über die Anlage vor dem Schloss Versailles kutschieren.

Dass Snopp Dogg mit seiner authentischen Art zu einer der bekanntesten und beliebtesten Figuren der Popkultur gehört, steht spätestens seit seiner Olympia-Sensation ausser Frage.

