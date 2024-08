«Mission Impossible»? Gibt es für Tom Cruise nicht. Das will er auch bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele beweisen. Laut Hollywood-Insidern plant der 62-Jährige in Paris einen Stunt für die Ewigkeit.

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Hollywoodstar Tom Cruise (62) ist ein Mann der Extreme. Das möchte der «Top Gun»-Darsteller auch in Paris unter Beweis stellen. Laut dem Insider-Magazin «Deadline Hollywood» will sich Cruise für die Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2024 am 11. August vom Dach des Stade-de-France-Stadions abseilen und genau in der Mitte des Feldes landen. Just in diesem Moment, wenn die olympische Flagge der nächsten Gastgeber-Stadt für das Jahr 2028 übergeben wird: Los Angeles.

Unter Insidern ist ein Streit entbrannt, ob sich Cruise beim gefährlichen Abseilakt durch einen Stuntman vertreten lassen wird oder nicht. Der Star ist dafür berühmt, darauf zu bestehen, (fast) alle gefährlichen Szenen selbst zu drehen.

«Dürfen sich auf Hollywood-Produktion freuen!»

Laut Bericht soll bei der Schlusszeremonie auch ein bereits im März aufgezeichneter Film gezeigt werden, wie Cruise mit der olympischen Flagge von Paris nach Los Angeles fliegt. Dort wird er dann mit dem Fallschirm abspringen und – nicht ganz überraschend – genau vor dem Hollywood-Zeichen landen. Ein Insider: «Die Zuschauer dürfen sich auf eine echte Hollywood-Produktion freuen!»