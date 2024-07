Tom Cruise wurde in der Innerschweiz gesichtet. In Videos auf Tiktok und X ist der Hollywoodstar zu sehen, wie er in einer Flughafenbaracke Autogramme gibt und für Fotos posiert.

Was macht Hollywoodlegende Tom Cruise in Buochs NW?

1/5 Hollywoodstar Tom Cruise war am 15. Juli offenbar in Buochs NW.

Ein Hollywoodstar in der Innerschweiz? Glaubt man mehreren Clips, die gerade in den sozialen Medien kursieren, war Tom Cruise vor kurzem hierzulande. Videos auf Tiktok und X zeigen den 62-Jährigen auf einem Flugplatz und in einer Baracke, wo er ein Filmposter von «Top Gun: Maverick» unterschreibt und für Gruppenfotos posiert. Die Aufnahmen vom 15. Juli zeugen von einer lockeren und ungezwungenen Stimmung. Cruise verabschiedet sich schliesslich von der Gruppe und läuft Richtung Flugpiste. Aus dem Hintergrund ist auf Schweizerdeutsch zu hören: «So en geile Siech!» Wie Recherchen von Blick ergeben haben, handelt es sich um den Flugplatz in Buochs NW. Die Betreiberin wollte den Besuch des Hollywoodstars allerdings nicht bestätigen.

Ob sich Cruise bei seinem Besuch auf eine neue Filmrolle vorbereitet hat oder ob gar Dreharbeiten für einen neuen Film im Gange sind, ist nicht bekannt. Die Erstellerin der Tiktok-Videos schreibt in den Kommentaren, dass er sich Privatjets angeschaut habe – und beschreibt ihn als «total nett und bodenständig». In Buochs befinden sich die Pilatus Flugzeugwerke. Eine Anfrage seitens Blick blieb seitens der Privatjet-Herstellerin bisher unbeantwortet.

Fit wie ein Turnschuh

Erst vor wenigen Tagen berichtete die britische «Sun» von einem halsbrecherischen Stunt, den Cruise in Oxfordshire hingelegt hat. Bilder zeigen, wie er sich mit beiden Händen an die Tragfläche eines gelben Stearman-Doppeldeckers klammert, während seine Beine frei in der Luft baumeln. In seiner Rolle als Agent Ethan Hunt zeigt sich Cruise an der Seite seines Schauspielkollegen Esai Morales (61), der den Bösewicht Gabriel verkörpert, fit wie eh und je.