Der zweite Tag der Olympischen Spiele in Paris lockte am Sonntag eine ganze Reihe von Stars an. Unter anderem Tom Cruise und Jessica Chastain zeigten ihre Unterstützung für die US-Turnerinnen.

1/5 Tom Cruise feuert «Team USA» an, wird aber immer wieder von Fans abgelenkt.

SpotOn Die People-Agentur

Die Olympischen Spiele in Paris ziehen weiter grosse Prominamen an. Nach der stargespickten Eröffnungszeremonie am vergangenen Freitag (26. Juli) wollen einige Stars den Athletinnen und Athleten auch von den Tribünen der Wettkämpfe die Daumen drücken. Hollywoodstar Tom Cruise (62) feuerte «Team USA» bereits am Samstag an und zeigte seine Begeisterung für die Silbermedaille der Freistil-Staffel der US-Schwimmerinnen. Am Sonntag ging es für ihn weiter zum Kunstturnen.

In Begleitung von David Zaslav (64), CEO von Warner Bros. Discovery, verfolgte der Schauspieler die Qualifikation der US-Turnerinnen mit Simone Biles (27) in der Bercy Arena.

Ariana Grande, Anna Wintour, John Legend

Andere Promis kamen mit familiärer Unterstützung: Oscarpreisträgerin Jessica Chastain (47) brachte ihre beiden Kinder mit, Sängerin Ariana Grande (31) nahm neben Bruder Frankie Grande (41) und «Wicked»-Co-Star Cynthia Erivo (37) Platz. Während Grande auf ein elegantes Kleid mit stylischer Statement-Sonnenbrille in Weiss setzte, zeigte Chastain mit einem Pullover mit US-Flagge und den Olympischen Ringen ihren Support für «Team USA» auch modisch.

Apropos Mode: «Vogue»-Chefin Anna Wintour (74) gab sich ebenso die Ehre und besuchte die Qualifikation in einem weissen Kleid mit rosa Blumenmuster. Neben ihr nahm Regisseur Baz Luhrmann (61) Platz. Zu den weiteren Promigästen zählten Snowboard-Star Shaun White (37) und seine Partnerin, Schauspielerin Nina Dobrev (35), sowie Chrissy Teigen (38) und Ehemann John Legend (45). Beide Paare besuchten bereits die Eröffnungszeremonie am Freitag.

Auch die Royals sind da

In den vergangenen Tagen bekamen die Sportlerinnen und Sportler auch royale Unterstützung. So feuerten etwa die niederländischen Royals, König Willem-Alexander (57) mit seiner Frau Máxima (53) und zwei seiner Töchter, das Männer-Hockeyteam ihres Landes an. Die Prinzessinnen Leonor (18) und Sofía von Spanien (17) besuchten unter anderem Tennis und sahen den spanischen Sieg von Rafael Nadal (38) und Carlos Alcaraz (21).