Es gibt Leute, denen steht einfach alles. Ausser wohl einer Plastikpelerine. Ausser, man strahlt dieses unwegsame Ding einfach weg, wie dies Fürstin Charlène an den Olympischen Spielen tut und schützt, was sich nur wenige leisten können.

Was Fürstin Charlène darunter trägt, kostet ein Vermögen

Was Fürstin Charlène darunter trägt, kostet ein Vermögen

Strahlend trotzt sie dem Regen in Paris

Strahlend trotzt sie dem Regen in Paris

1/7 Weder Regen noch Plastik-Pelerinen verderben Fürstin Charlène und Fürst Albert die Freude an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris vom Freitagabend.

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Wasser ist zweifelsohne das Element von Fürstin Charlène (46). Dass dies auch in Form von Regen sein kann, zeigt sie überraschend uneitel an den Olympischen Spielen in Paris. Da setzt die ehemalige Profi-Schwimmerin, wie Tausende andere auch, auf eine Plastik-Pelerine.

Bis auf die Haut durchnässt geniesst sie mit ihrem Gatten Fürst Albert (66) das Eröffnungsspektakel vom Freitagabend. Auch er umhüllt von Plastik gegen den anhaltenden Regen. Generell blüht sie bei Sportanlässen auf. 2008 wollte sie an den Start der Olympischen Spielen in Peking antreten, was eine Schulterverletzung verunmöglichte.

Fürstin Charlènes Tasche ist aus Alligator-Leder

Nun ist die gebürtige Südafrikanerin einer der Stargäste und wirkt dabei gelöst und glücklich. Paris, die Stadt der Liebe, scheint auch auf das Paar abzufärben, das geeint und verliebt wirkt. Sie strahlen, lachen sich an, geniessen das Bad in der Menge.

Dass sich die monegassische Fürstin völlig durchnässt und so ausgelassen zeigt, wird ihr in der heimischen Sympathierangliste bestimmt zugutekommen. Jahrelang zeigte sie sich in der Öffentlichkeit mit mürrischem Gesichtsausdruck. Die Zeiten sind zum Glück vorbei, sie scheint in ihrer Rolle angekommen zu sein.

Genauso spannend wie Charlènes Entwicklung ist, ist das, was sich unter ihrer Pelerine verbirgt: Ein weisser Jumpsuit von Louis Vuitton, mit dem roten Anzug ihres Gatten, symbolisieren sie so die Farben Monacos. Von der gleichen Luxus-Marke trägt sie die silberne Tasche «Capucines BB» aus Alligator-Leder. Diese soll rund 30'000 Franken kosten.

Keine Adlige gibt so viel Geld für Kleider aus

Am Vorabend der Eröffnungszeremonie zeigte sie sich bei einem Galadinner von IOC-Präsident Thomas Bach und Gattin Claudia Bach. Fürstin Charlène trug einen lässig-eleganten, ärmellosen, schwarzen Zweiteiler mit floralem Schulterdetail und Seitenschleppe. Das Luxus-Outfit stammt aus dem Hause Alexander McQueen, für rund 3200 Franken. Dabei setzte sie auf den Lieblingsdesigner von Prinzessin Kate (42), der schon ihr Hochzeitskleid fertigte.

Werbung

Generell ist Charlène von Monaco kleidungstechnisch in der Welt des Luxus zu Hause. Und toppt dabei all ihre adligen Kolleginnen. Ob Chanel, das Schweizer Nobel-Label Akriks, Dior, Ellie Saab oder Louis Vuitton. Niemand gibt pro Jahr soviel Geld für Outfits aus als die Fürstin. Allein im letzten Jahr sollen ihre Looks rund eine Million Franken gekostet haben.