1/6 Alexander Zverev bestreitet heute seinen ersten Olympia-Match in Paris.

Evelyne Rollason Redaktorin People

An seinem Heimturnier in Hamburg vor gut einer Woche feuerte Alexander Zverevs (27) Partnerin Sophia Thomalla (34) den deutschen Tennisstar noch von der Zuschauertribüne aus an. Heute absolviert Zverev seinen ersten Olympia-Match in Paris. Auf die Unterstützung seiner Liebsten muss er jetzt allerdings verzichten. Sophia Thomalla pfeift auf Olympia.

Die deutsche Moderatorin verriet in «Punkt 12» bei RTL, dass sie nicht mit ihrem Partner nach Paris reist. «Ich bin ja auch prinzipiell bei sehr vielen Tennisturnieren dabei, um ihn zu unterstützen. Ich kann aber nicht jedes Turnier mitmachen», so die 34-Jährige. «Das muss der Herr mal allein machen, denn die Mutti muss arbeiten», fügt sich keck hinzu.

Ausserdem könne ihr Schatz ja entspannt nach Paris reisen, schliesslich feierte Zverev an den letzten Olympischen Spielen in Tokio 2021 bereits seinen bis heute grössten Erfolg, als er die Goldmedaille in der Einzelkonkurrenz holte.

Thomalla muss arbeiten

Sie habe zeitintensive Projekte am Laufen, sagt die Moderatorin. Darum habe sie für eine Reise nach Paris im Moment keine Zeit.

Doch auch die Rahmenbedingungen wären für sie als Begleitung in Paris nicht optimal. «Er ist halt auch im olympischen Dorf, das heisst, er darf dorthin ja auch gar keine Begleitung mitnehmen.» Abgesehen davon sei sie von der Unterkunft nicht begeistert: «Ich habe irgendwie gehört, es hätte keine Klimaanlage und Toiletten für drei. Da habe ich gesagt: Nö Schatz, das kannst du allein machen!»

Bei den US Open Ende August und bei Zverevs nächsten Turnieren in Cincinnati und Montreal werde Sophia Thomalla ihn aber wieder begleiten. Während der Olympischen Spiele drückt Thomalla ihrem Schatz vor dem Fernseher die Daumen. Nervös werde sie inzwischen aber erst, wenn es Richtung Halbfinal oder Final gehe.

Sophia Thomalla ist seit Oktober 2021 mit dem Tennisprofi liiert. Zuvor war sie während zwei Jahren mit dem deutschen Fussball-Goalie Loris Karius (31) zusammen. Von 2011 bis 2015 war Thomalla an der Seite von Rammstein-Frontmann Till Lindemann (61) glücklich.