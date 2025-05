1/5 Katja Krasavice macht auf Instagram gleich mehrere Geständnisse. Foto: imago images/Future Image/Frederic Kern

Darum gehts Katja Krasavice verliert Führerschein wegen Alkohol am Steuer und zeigt Reue

Rapperin gesteht Vorfall in Social-Media-Video und warnt vor Trunkenheit

Krasavice erwähnt auch früheren Schmuckdiebstahl als Kind mit einer Freundin Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Katja Krasavice (28) ist offenbar zumindest vorerst ihren Führerschein los. Die Rapperin wurde dabei erwischt, wie sie unter Alkoholeinfluss Auto gefahren ist. Der Vorfall soll sich laut übereinstimmender Medienberichte in dieser Woche ereignet haben. «Der Führerschein wurde sichergestellt. Wir ermitteln wegen Paragraf 316 Strafgesetzbuch – Trunkenheit im Verkehr», bestätigt ein Polizeisprecher der «Bild»-Zeitung. Der Promillewert liege deutlich über der 1.1-Promille-Grenze.

Katja Krasavice: «Bereue ich extrem»

Auf TikTok und Instagram scheint Krasavice in einem Video auf die Angelegenheit einzugehen und sich reumütig zu zeigen. In dem Clip geht es um fünf Dinge, die sie «nie wieder machen würde». Die erste Sache, «die bereue ich extrem, würde ich auch so nie wieder machen», erzählt Krasavice. «Und zwar bin ich letztens bei einer Freundin gewesen, hab ein, zwei Drinks getrunken, bin Auto gefahren, wurde von der Polizei angehalten.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Krasavice versichert daraufhin: «Das würde ich nie wieder machen. Ich habe mich und andere gefährdet. Macht das nicht, geht gar nicht.» Die Rapperin scheint gleichzeitig jedoch auch damit zu kokettieren. «Ich bin die, vor der dich deine Eltern immer gewarnt haben», schreibt sie auf Instagram zu dem Clip.

Freund ausspannen? Früher kein Problem für Krasavice

Ausserdem erzählt Krasavice in dem kurzen Video unter anderem, dass sie früher kein Geld gehabt habe und «wirklich am Ende» gewesen sei. Sie und eine Freundin haben demzufolge als sie «ganz kleine Kinder waren» Schmuck gestohlen. Den trage sie heute zwar immer noch, würde jedoch nie mehr stehlen.

Was sie ebenfalls nie mehr machen würde, sei einer Freundin den Freund auszuspannen. Dies habe sie früher ständig getan, «manchmal war die Freundin sogar im selben Raum und es war mir so was von egal», so Krasavice.