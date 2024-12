Sängerin Katja Krasavice zeigt sich erschüttert über die Amokfahrt in Magdeburg. Sie bietet betroffenen Familien finanzielle Hilfe an und spendet grosszügig für die Beerdigung des neunjährigen Andrés.

Spendenaufruf sammelt über 49'000 Euro

Saskia Schär Redaktorin People

«Ich sass gestern vor meinem Fernseher und habe geweint». Mit diesen Worten beginnt Katja Krasavice (28) ihr Statement auf Instagram, in welchem sie zum einen ihre Bestürzung über die Amokfahrt an einem Weihnachtsmarkt in Magdeburg äussert, zum anderen ihre Hilfe anbietet.

In Deutschland gäbe es so viel Armut und Leid, weshalb Millionen von Menschen «wenigstens jetzt in der Weihnachtszeit ihre Sorgen für ein paar Stunden vergessen und mit ihren geliebten Menschen zusammen Zeit auf dem Weihnachtsmarkt verbringen» wollen, ist in den Zeilen der Sängerin zu lesen. «Daran zu denken, dass sich gestern Familien angezogen haben und sich gefreut haben zusammen Zeit zu verbringen, ohne zu wissen, dass es deren letzter Moment zusammen ist, zerreisst mich».

Weihnachten werde für all diese Menschen nie mehr dasselbe sein, die Familien seien «für den Rest ihres Lebens traumatisiert, vor allem, sobald die Weihnachtszeit beginnt». Ihr Herz sei bei allen Betroffenen, schreibt Krasavice. Doch sie belässt es nicht einzig beim Mitgefühl, sondern bietet auch finanzielle Hilfe an. «An die betroffenen Familien in Magdeburg: Wer von euch nicht weiter weiss, wie er Medikamente oder Sonstiges bezahlen kann, ich gebe mein Bestes, für euch da zu sein».

Aufmerksamkeit und finanzielle Unterstützung von Krasavice

Dass es sich dabei nicht nur um leere Worte handelt, beweist Krasavice auch sogleich. Für die Beerdigungskosten des neunjährigen Andrés, der bei der Amokfahrt sein Leben verlor, wurde eine gofundme-Spendenseite eingerichtet, mit dem Spendenziel von 5000 Euro. Über die Hälfte davon, 2600 Euro, waren bereits zusammen, als Krasavice den Betrag grosszügig um 3000 Euro erhöhte. Entsprechende Screenshots, wie auch den Spenden-Link, teilte sie auf Instagram – und animierte damit ihre 4 Millionen Instagram-Follower ebenfalls zu spenden.

Drei Stunden nach ihrem Spendenaufruf meldet sich die Sängerin mit einer weiteren Story bei ihren Fans. Darauf zu sehen die Nachricht einer Arbeitskollegin von Andrés Mutter, die sich bei Krasavice für das Teilen der Spendenseite bedankt, denn dank ihrer Aufmerksamkeit seien bereits über 22'000 Euro zusammengekommen. Die Dankesnachricht erreichte Krasavice um 23.27 Uhr am Samstagabend. Zwölf Stunden später hat sich der Betrag bereits mehr als verdoppelt, beträgt über 49'000 Euro. (Stand, Sonntag, 22. Dezember, 11.30 Uhr).