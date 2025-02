1/5 Auch dieses Jahr werden an den Oscars Goodie-Bags herausgegeben. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Oscars-Goodie-Bags: Luxusgeschenke für Nominierte im Wert von über 100'000 Franken

Geschenke fördern kleine Unternehmen und von Minderheiten geführte Marken

Mitgliedschaft bei Bright Harbor: 1 Million Dollar für Katastrophenhilfe der Waldbrände in L.A.

Sarina Dünnenberger Praktikantin Ressort People

Er gehört zu den Oscars, wie der Goldjunge selbst: der Goodie-Bag. Auch an der diesjährigen Preisverleihung am 3. März im Dolby Theatre in Los Angeles werden von der PR-Firma Distinctive Assets kostspielige Geschenke an die Schauspiel- und Regie-Nominierten verteilt. In den Genuss eines solchen Goodie Bags kommen unter anderem Adrien Brody (51), Zoe Saldaña (46) und Demi Moore (62).

Egal, wer in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einem Goldjungen ausgezeichnet wird, mit leeren Händen wird in diesen Kategorien niemand nach Hause gehen. Das ist nämlich das Motto von Distinctive Assets: «Everyone wins», also «alle gewinnen».

Luxus-Ferien, teure Bücher, Schönheitsbehandlung

Der Preis für diesen Gewinn kann sich sehen lassen. Ein solcher Goodie-Bag hat einen stattlichen Wert von über 100'000 Franken. Letztes Jahr waren es beinahe 160'000 Franken.

Unter den teuersten Geschenken befinden sich unter anderem:

Eine 500-Dollar-Mitgliedschaft bei dem Gesundheitstechnologieunternehmen Function Health

Eine fünftägige Übernachtung in einem Luxus-Wellness-Retreat in Sri Lanka

Jeweils vier Übernachtungen in zwei Luxus-Resorts auf den Malediven, Joali Maldives und Joali Being

Artlipo-Body-Contouring mit Thomas Su in Florida

Ein Aufenthalt im Fünf-Sterne-Hotel Cotton House in Barcelona

Alle Produkte der Luxus-Hautpflegeproduktemarke Miage

Ein exklusives Schmuckbar-Erlebnis von Omgigi

Ein 950-Dollar-Bildband mit dem Titel «A Journey of Iceland – From Darkness to Light»

Das ist aber noch nicht alles. Wie «Cosmopolitan» berichtet, können Empfänger eines solchen Goodie-Bags sich auch über andere luxuriöse Geschenke wie Leckereien, Alkohol, Hautpflegeprodukte, Bücher und Hundebekleidung freuen.

Die Goodie-Bags sollen auch Gutes tun

In diesen Goodie-Bags steckt allerdings nicht nur viel Geld, sondern auch ein gemeinschaftlicher Gedanke. «Während unsere Geschenke berühmt dafür sind, spassig und fantastisch zu sein, dienen sie auch dazu, kleine Unternehmen, von Minderheiten geführte Marken, und Firmen, die etwas zurückgeben, zu fördern», sagte Lash Fary, Gründer von Distinctive Assets, in einer Pressemitteilung.

Dabei wurde auch an die Opfer der tragischen Brände in L.A. gedacht. In den Goodie-Bags befindet sich eine Mitgliedschaft bei Bright Harbor. Die Organisation stellt eine Million Dollar für die persönliche Katastrophenhilfe für Familien, die von den Waldbränden in Los Angeles betroffen sind, bereit. Zusätzlich bieten Bauunternehmen aus L.A. wie Maison Contractors den Stars Dienstleistungen wie Bauvergünstigungen an. Die Stars müssen diese Angebote allerdings nicht selbst nutzen – sie können sie auch an Brandopfer weitergeben.

«Egal ob sie sich selbst verwöhnen oder Geschenke als Carepaket an einen Freund weitergeben, der kürzlich sein Zuhause verloren hat – wir geben diese Geschenke nicht aufgrund der Bedürfnisse des Empfängers, sondern aus dem Wunsch heraus, jemandem den Tag zu verschönern», erklärte Fary.