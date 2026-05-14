Sie liebt Glamour und Chaos mit System: Claudia Obert hat sich als Selfmade-Millionärin etabliert. Doch ihr Vermögen bleibt strikt privat – ihr Partner hat keinen Zugriff, auch im Erbfall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reality-Star Claudia Obert besitzt rund eine Million Euro Vermögen

Ihr 25-jähriger Freund Max Suhr erbt trotz Beziehung kein Geld

Obert trennt strikt Liebe und Vermögen, sorgt für Diskussionen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Sie liebt Champagner, schrille Auftritte und klare Ansagen. Deshalb ist Reality-Star Claudia Obert (64) wieder einmal Gesprächsthema Nummer eins in der deutschen Society. Diesmal geht es nicht nur um ihre Sprüche, TV-Auftritte oder ihre exzentrische Art, sondern um Geld. Genauer gesagt um ihr Vermögen – und darum, wer davon am Ende profitieren wird.

Gemäss der «Bild» soll Obert über ein Vermögen von rund einer Million Euro verfügen. Eine Summe, die sie zur Selfmade-Millionärin im Reality-Kosmos macht. Doch wie kam sie dazu? Es ist kein klassischer Karriereweg, sondern ein Mix aus Modebusiness, TV-Gagen und konsequenter Selbstvermarktung.

Sendezeit und Schlagzeilen

Sie bewegt sich mit ihrem Model-Label und zwei Boutiquen im Luxussegment und ist durch geschickte Selbstinszenierung in Reality-TV-Shows zur Marke geworden. Dabei verwandelt sie Aufmerksamkeit in Geld.

Während andere noch über Strategie sprechen, hat Obert längst geliefert: Sendezeit, Schlagzeilen, Reichweite – und daraus Kapital geschlagen. Genau so, sagen Insider, sei auch ihr Vermögen entstanden: nicht aus Zufall, sondern aus permanenter Präsenz. Sie verkauft keine Illusion von Perfektion, sondern Chaos mit System.

Doch jetzt wird es brisant: Ihr Freund, Webdesigner Max Suhr (27), mit dem Obert seit bald vier Jahren zusammen ist, soll davon nichts erben. Punkt. Kein romantisches «alles gehört uns», keine stille Mitgift, kein automatischer Zugriff auf ihr Konto. Obert trennt Liebe und Vermögen strikt.

Millionenvermögen und Regeln

In ihrem Umfeld heisst es, sie sehe Geld als etwas zutiefst Persönliches. Wer mit ihr zusammen ist, bekommt Lebensgefühl, Luxusmomente und jede Menge Öffentlichkeit – aber keine finanzielle Eintrittskarte in ihr Vermögen. «Ich liebe, aber ich teile mein Geld nicht einfach so», lautet sinngemäss ihr Credo, das perfekt zu ihrer kompromisslosen Art passt.

Während andere Promipaare Vermögen verschmelzen, zieht Claudia Obert eine harte Linie. Für sie ist Liebe kein Geschäftsmodell und kein Erbsystem. Wer nichts aufgebaut hat, soll auch nichts automatisch bekommen – schon gar nicht im Erbfall. Das klingt kalt, ist aber konsequent gedacht in einer Welt, in der Beziehungen oft auch finanzielle Konstrukte sind.

Genau diese Haltung sorgt für Diskussionen. Die einen feiern sie als radikal unabhängig, die anderen halten sie für eiskalt. Doch Claudia Obert bleibt konsequent. Sie hat eine Million auf dem Konto, einen Freund an der Seite – aber klare Regeln dazwischen.