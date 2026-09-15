Bachelorette Ariel verteilt ab Oktober ihre Rosen!

Ariel werde eine Bachelorette «wie keine zuvor» – mit klaren Ansagen und überraschenden Wendungen im Finale. Das verspricht der Sender 3+. Jetzt ist klar, wann die Sendung im TV zu sehen ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ariel startet als Bachelorette am 26. Oktober 2026 auf 3+

Ein Kandidat fliegt schon am ersten Morgen nach Hause

Spekulationen: War Ariel bei Drehbeginn bereits mit Tim Kühnel liiert?

Michel Imhof Teamlead People

Trash-TV-Fans aufgepasst! Im Oktober geht es los, Reality-Star Ariel (23) verteilt als Bachelorette ihre Rosen. Das Dating-Format startet am 26. Oktober 2026 um 20.15 Uhr auf 3+ und dem Streamingdienst Oneplus.

«Ich habe die Qual der Wahl, denn mich wollen alle», sagt Ariel in einer Pressemitteilung des Senders. Dieser kündigt eine Bachelorette «wie keine zuvor» an. «Schnell zeigt sich, dass Fehltritte bei ihr Konsequenzen haben: Für einen Rosenanwärter ist die Reise bereits am ersten Morgen vorbei. Mit den klaren Worten: ‹Pack deine Koffer und geh!›, schickt Ariel ihn nach Hause.» Sie sei eine Bachelorette der direkten Worte.

War Ariel bei Produktionsstart schon vergeben?

Der Sender kündigt für das Staffelende eine überraschende Wendung an. Kurz vor dem Finale merke Ariel, «dass ihr Herz etwas anderes will als ihr Kopf – und trifft einen Entschluss, mit dem niemand gerechnet hat …», schreibt der Sender. Ob sich damit die Gerüchte bewahrheiten, dass Ariel bei Drehbeginn eigentlich schon vergeben war? Promi-Portale spekulierten im April, ob sie bereits mit Reality-Star Tim Kühnel (29) angebandelt hat.

Ariel wurde vom Schweizer Sender schon im Februar als Bachelorette angekündigt. Wenige Tage, nachdem die Baslerin von der Produktion des RTL-Quotenhits «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» aus Australien zurückgekehrt war. Durch ihre laute und ausschweifende Art wurde sie schnell zu einer der Hauptfiguren im Dschungelcamp. «Jetzt will jeder ein Foto mit mir», sagte sie kurz danach zu Blick.

Im Februar wollte sie wirklich jemanden kennenlernen

Bachelorette sei sie nicht nur geworden, um Ferien in Thailand machen zu können. «Meine Intention ist es wirklich, jemanden ernsthaft kennenzulernen. Ich weiss ja, dass das in einem TV-Format wirklich geht», sagte sie damals.

Gute Karten haben Männer, die echtes Interesse an ihr haben «und nicht nur auf Bekanntheit aus sind. Er muss loyal und reif sein. Und damit klarkommen, dass ich bereits eine Tochter habe. Wenn er Kinder nicht liebt, kommt er nicht infrage.» Mit Tochter Ileyna posiert Ariel auch auf den Pressebildern der Sendung. Ob sie auch in der Show zu sehen ist, wird sich bei der Ausstrahlung zeigen.

Für Ariel läuft die Reality-Karriere munter weiter. Nach der Ausstrahlung der Bachelorette ist sie bald auch im Sat.1-Format «Promis unter Palmen» zu sehen.