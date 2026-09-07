Zwölf Stars kämpfen 2027 in der neuen Staffel von «Promis unter Palmen» in Thailand um 50'000 Euro. Für besonders viel Furore dürften dabei zwei Schweizerinnen sorgen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwölf Promis kämpfen 2027 in Thailand um 50'000 Euro Preisgeld

Designer Harald Glööckler und zwei Schweizerinnen sorgen für Drama

Format nach vier Jahren Pause 2025 mit 1,03 Mio. Zuschauern zurückgekehrt

«Promis unter Palmen» geht in die nächste Runde: Zwölf Prominente kämpfen derzeit in einer Villa in Thailand um bis zu 50'000 Euro Preisgeld. Sat.1 hat nun bekannt gegeben, wer in der fünften Staffel der Realityshow dabei ist. Der wohl prominenteste Name im Teilnehmerfeld ist Designer Harald Glööckler (61). Er hat inzwischen reichlich Reality-Erfahrung gesammelt: Unter anderem belegte er 2022 im Dschungelcamp den vierten Platz.

Neben ihm ziehen Stephen Dürr (52), Umut Tekin (29), Peer Kusmagk (51) und Marc Terenzi (48) ein. Sie alle waren ebenfalls bereits im Dschungelcamp dabei – die beiden Letztgenannten konnten sogar die Krone gewinnen. Für besonders viel Drama dürften dabei die beiden Schweizerinnen Elena Miras (34) und Ariel (23) sorgen. Beide sind bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und ihre Meinung frei kundzutun, egal was das für Auswirkungen auf ihr Umfeld hat. Ob das eine gute Kombination ist? Für die Zuschauenden bestimmt, für die Mitbewohner wohl eher weniger.

Auf Instagram kündigt Ariel bereits an, dass man sich auf «Drama und spicy Momente» einstellen kann.

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Bekannte Gesichter aus der Reality-Welt

Komplettiert wird die Runde von «Prominent getrennt»-Kandidatin Vanessa Brahimi (28), der einstigen «Promi Big Brother»-Bewohnerin Ginger Costello-Wollersheim (40) und «Kampf der Realitystars»-Kandidat Chris Broy (37). Ausserdem sind Richard Lugners Ex-Frau Cathy Lugner (36) und Jessica Zemer (26) dabei, die aktuell noch bei «Beauty & The Nerd» zu sehen ist.

In der Show leben die Kandidatinnen und Kandidaten rund um die Uhr unter Beobachtung in einer Villa zusammen. In verschiedenen Spielen müssen sie ihre Ängste überwinden und beweisen, dass sie trotz aller Konflikte als Team funktionieren können – ganz nach dem Formatmotto «Für Geld mache ich alles!». Am Ende kann nur eine Person die goldene Kokosnuss und das Preisgeld mit nach Hause nehmen. Ausgestrahlt werden sollen die neuen Folgen im Frühjahr 2027.

«Promis unter Palmen» blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. In der ersten Staffel 2020 wurde Claudia Obert (64) von mehreren Mitstreitern massiv angefeindet. Dass Sat.1 die Szenen ausstrahlte, sorgte für heftige Kritik. Ein Jahr später folgte nach homophoben Äusserungen von Prinz Marcus von Anhalt (59) der nächste Skandal. Nach dem plötzlichen Tod von Kandidat Willi Herren (†45) entschied sich der Sender schliesslich, die Staffel nicht weiter auszustrahlen. Anschliessend lag das Format vier Jahre auf Eis, bevor Sat.1 es 2025 zurückbrachte.