Der Schweizer Reality-TV-Star gönnte sich mit ihrem Töchterchen einige Tage in Zypern. Doch nach dieser Rückreise ist es wohl mit der Erhohlung schon wieder hin. Nicht nur verspätet sich der Flug, sondern er landet auch noch im falschen Land.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reality-Star Ariel (23) erlebte eine chaotische Rückreise von Zypern nach Basel

Flug DS1274 landete um 02:50 Uhr in Lyon statt Basel

Ankunft in Basel erst am Sonntagmorgen um 10 Uhr nach Verspätung

Saskia Schär Redaktorin People

Der Schweizer Reality-TV-Star Ariel (23) hat sich gemeinsam mit Töchterchen Ileyna (2) einige entspannte Tage in Zypern gegönnt. Doch von der Entspannung dürfte nach ihrer turbulenten Rückreise nicht mehr viel übrig sein. «Schlimmste Reise meines Lebens», meint die Baslerin auf Instagram und fährt fort, zu erzählen, was es damit auf sich hat.

Demnach sei sie für den Flug um 19 Uhr ab Larnaca bereits ab 16 Uhr am Flughafen gewesen «und dann hiess es, der Flieger habe vier Stunden Verspätung, geht erst um 22 Uhr, weil es Probleme in Basel hat, hier in der Schweiz, am Flughafen». Rechnerisch mag das zwar nicht ganz aufgehen, an ihrer Schilderung der Ereignisse ändert das jedoch nichts. Um 22.30 Uhr sind dann gemäss Ariel alle im Flieger gesessen, als der Pilot erklärte: «Wir fliegen heute nicht nach Basel ... sondern nach Lyon.» Ariel beschreibt es folgendermassen: «Nach Frankreich, irgendwo am Arsch der Welt. Ich dachte, das ist ein Spass!»

Strapaziöse Reise endet am Sonntagmorgen

Ein Blick auf die Flugdaten zeigt: Ariels Easyjet-Flug mit der Nummer DS1274 von Larnaca nach Basel wird auf der Website des Flughafens Basel-Mulhouse-Freiburg tatsächlich als «annulliert» angegeben. Gemäss des Flughafens Lyon Saint-Exupéry landete der entsprechende Flug stattdessen um 2.50 Uhr auf französischem Boden.

Wie es für die neue «Bachelorette» und ihr Töchterchen dann weiter nach Basel ging, hat sie zunächst (noch) nicht verraten. Sie müsse sich erst einmal hinlegen und einen «kurzen Mittagsschlaf» machen. Klar hingegen ist, dass das Mutter-Tochter-Duo anstatt Samstagnacht, erst um 10 Uhr am Sonntagmorgen in Basel angekommen ist.

Eine Anfrage bei EasyJet ist derzeit noch hängig.