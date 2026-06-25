Die neue Schweizer Bachelorette Ariel hat keine Lust mehr auf die Schweiz. Auf Instagram beklagte sie sich kürzlich über das Land und denkt übers Auswandern nach. Wo es hingehen soll und wieso sie den Schritt nicht schon früher gewagt hat, verrät sie Blick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bachelorette Ariel (23) will die Schweiz verlassen, Ziel noch unklar

Hauptgründe: Hitze und hohe Steuern, Favoriten sind Zypern oder Istanbul

Ariels Auswanderungspläne könnten durch Sorgerechtsfragen mit Ex-Partner scheitern

Silja Anders Redaktorin People

Ariel (23) hat genug von der Schweiz. «Dieses Land nimmt mich auseinander», sagte die neueste Schweizer Bachelorette kürzlich auf Instagram. Sie kündigt ihre Auswanderung an.

Hierzulande sei es ihr zu heiss – «also schlimmer als in Thailand ist es hier auf jeden Fall» – und die Steuern machen Ariel auch schlechte Laune. Für sie steht fest: «Auswandern dieses Jahr noch, Leute. Ich sage euch, dieses Jahr seht ihr mich noch am Strand. Ich kann nicht mehr.»

Wohin möchtest du denn, Ariel?

Blick wollte das genauer wissen – und hat bei der Reality-Prinzessin nachgefragt. «Im Moment schwanke ich vor allem zwischen Zypern und Istanbul. Ich schaue mir immer wieder verschiedene Häuser an. Am Ende wird wohl das Bauchgefühl entscheiden und zeigen, wohin es mich zieht», erklärt die Baslerin gegenüber Blick.

Während sie allerdings kürzlich auf Social Media noch selbstsicher sagte, dass sie auf jeden Fall dieses Jahr wegziehen wolle, klingt es bei Ariel inzwischen nicht mehr ganz so überzeugt. «Aktuell gibt es noch keine konkreten Pläne. Der Wunsch, auszuwandern, begleitet mich aber schon seit vielen Jahren», gibt der Dschungelcamp-Star zu.

Familie hielt sie in der Schweiz

Obwohl Ariel schon lange davon träumt, woanders zu wohnen, stellte sie ihre Wünsche aus persönlichen Gründen erst einmal hinten an. «Als mein Vater krank war, wollte ich für ihn hier in Basel sein», so die Mutter einer kleinen Tochter. «Deshalb habe ich diesen Traum vom Auswandern eine Zeit lang bewusst in den Hintergrund gestellt und mich ganz auf ihn konzentriert.» Ariels Vater starb Ende 2025 an Krebs.

Jetzt ist für Ariel aber scheinbar langsam der Zeitpunkt gekommen, wo sie sich ein Leben an einem neuen Ort vorstellen könnte. «Grundsätzlich reizt mich die Vorstellung, im Ausland zu leben, an einem Ort, an dem die Menschen offen sind und ich mein Leben so leben kann, wie es für mich stimmt. Und wenn ich dabei ein bisschen Steuern sparen kann, umso besser», sagt Ariel. Vor allem in Zypern könnte Ariel steuerlich tatsächlich besser wegkommen. Die Einkommenssteuer ist dort zwar höher als in der Schweiz, allerdings gibt es weder auf Zypern noch in der Türkei eine Vermögenssteuer.