Reality-Star Ariel sorgt im Podcast «Take Me Späti» für Kopfschütteln: Sie behauptet, die Schweiz kenne keine Mülltrennung, habe nur drei Millionen Einwohner und werde durch Schwangerschaften rasant grösser.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reality-TV-Star Ariel sorgt im Podcast für Schlagzeilen mit Wissenslücken

Sie glaubt, die Schweiz habe 3 bis 4 Millionen Einwohner

2024 überschritt die Schweiz die 9-Millionen-Grenze War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Der Basler Reality-TV-Star Ariel (22) war im Podcast «Take Me Späti» zu Gast und stellte dort ihr Unwissen über die Schweiz unter Beweis. So erklärte sie Host Sara Arslan (28), dass man hierzulande keine Mülltrennung mache. «Wir machen alles in eine Tüte und raus damit», so Ariel und fügte an, dass man in der Schweiz ja schliesslich auch kein Pfand dafür erhalte wie in Deutschland.

Als Arslan schliesslich nachfragt, ob ihr denn Biomüll und gelbe Tonne nichts sagen, meint sie nur: «Nee, das gibts in der Schweiz nicht.» Auf die Frage, wie viele Einwohner Basel hat, weiss sie keine Antwort, gibt aber an, zu wissen, wie viel die Schweiz insgesamt hat: «Drei Millionen, glaube ich, oder vielleicht jetzt mehr – vier.» Für die plötzlich höhere Zahl hat sie folgende Begründung: «Weil die ganze Zeit gefühlt alle schwanger sind.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird klar, ein Werbegesicht für Schweiz Tourismus wird Ariel so schnell nicht. Sie meint zwar, die Schweiz habe viel zu bieten, nennt als konkretes Beispiel allerdings die «Dreiländergrenze». Das bringt Arslan zu folgendem Fazit: «Also alles, was an der Schweiz geil ist, ist ausserhalb der Schweiz, willst du mir sagen?» Ariel erwidert: «Ja, tatsächlich schon.»

Rage Bait als Erfolgsrezept

Ob Ariel wirklich nicht weiss, dass die Schweiz bereits 2024 die 9-Millionen-Grenze überschritt, in der Stadt Basel 210'000 Personen leben und wir hierzulande zwar keine gelben Tonnen kennen, dafür aber durchaus Biomüll und anderes recyceln, sei dahingestellt. Klar hingegen ist, dass die Baslerin gern auf Rage Bait setzt. Rage Bait bezeichnet Inhalte im Internet, die absichtlich provozieren oder empören sollen, um möglichst viele Reaktionen, Kommentare und Klicks zu generieren.

Zur Person Ariel (eigentlich Valeria, Nachname geheim) wurde in Basel geboren und hat türkische und spanische Wurzeln. Sie ist ausgebildete Fachfrau Betreuung und arbeitete in der Kinderbetreuung, bevor sie zum Reality-Star wurde. 2023 wurde sie bekannt, als sie gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Giuliano Hediger (26) in der RTL+-Show «Lovefool» teilnahm. Danach folgten Engagements in der 3+-Sendung «The Real Life #Züri» (2024), der Amazon-Show «The 50» (2025) und der RTL+-Produktion «Are You The One» (2025). 2025 hat sie zudem mit ihrem Ex-Partner Hediger, dem Vater ihrer 2024 geborenen gemeinsamen Tochter Ileyna Amani, die vierte Staffel der RTL-Sendung «Prominent getrennt» gewonnen. Zuletzt war sie Teil der 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» und ist aktuell in den Sendungen «CoupleChallenge» und «Reality Queens» zu sehen. 2026 wird sie zudem Schweizer Bachelorette. Ariel heisst eigentlich Valeria und hält ihren Nachnamen geheim. zVg Ariel (eigentlich Valeria, Nachname geheim) wurde in Basel geboren und hat türkische und spanische Wurzeln. Sie ist ausgebildete Fachfrau Betreuung und arbeitete in der Kinderbetreuung, bevor sie zum Reality-Star wurde. 2023 wurde sie bekannt, als sie gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Giuliano Hediger (26) in der RTL+-Show «Lovefool» teilnahm. Danach folgten Engagements in der 3+-Sendung «The Real Life #Züri» (2024), der Amazon-Show «The 50» (2025) und der RTL+-Produktion «Are You The One» (2025). 2025 hat sie zudem mit ihrem Ex-Partner Hediger, dem Vater ihrer 2024 geborenen gemeinsamen Tochter Ileyna Amani, die vierte Staffel der RTL-Sendung «Prominent getrennt» gewonnen. Zuletzt war sie Teil der 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» und ist aktuell in den Sendungen «CoupleChallenge» und «Reality Queens» zu sehen. 2026 wird sie zudem Schweizer Bachelorette. Mehr

Ein gutes Beispiel dafür war ihre Behauptung im Dschungelcamp, dass die Erde flach sei. Später erklärte sie – und bekräftige es auch im Podcast erneut -, dass sie durchaus wisse, dass die Erde rund sei, es aber mehr ein Experiment gewesen sei. Ob ihr in «Take Me Späti» geäusserter Glaube an Aliens und Meerjungfrauen ebenfalls in die Kategorie Rage Bait zählt oder nicht, weiss nur sie allein.