Dschungelcamperin Ariel ist fest überzeugt, dass die Erde eine Scheibe ist. Ihre Mitcamper sind erstaunt, weil sie nicht die Einzige in ihrer Familie ist, die das glaubt. Dass dem nicht so ist, hat Aristoteles bereits aufgezeigt.

Darum gehts Ariel (22) behauptet im Dschungelcamp, die Erde sei flach

Sie begründet dies mit Tiktok-Videos und löst heftige Kritik aus

Ihr Bruder Deniz verteidigt sie und teilt ihre Meinung öffentlich

Saskia Schär Redaktorin People

Die Baslerin Ariel (22) schafft es im Dschungelcamp nicht nur mit ihren Zankereien Aufmerksamkeit zu erregen, sondern auch mit vermeintlich einfachen Fragen. «Sagst du, die Erde ist flach oder die Erde ist rund?», will sie von Samira Yavuz (32) wissen. Diese antwortet humorvoll: «Schatzi, für uns beide ist die Erde viereckig! Natürlich ist sie rund!» «Nein», meint Ariel und stellt die Frage daraufhin vor versammelter Campschaft.

Für die ist klar, dass sie rund ist. Eva Benetatou (33) möchte von Ariel wissen, wie genau sie denn darauf käme, es sei nicht so. «Auf Tiktok habe ich das gesehen», entgegnet Ariel und begründet ihre Meinung folgendermassen: «Wenn du mit dem Flieger fliegst und die Erde wäre rund, dann würde der Flieger irgendwann an eine Kante kommen, wo er nicht weiter kann. Die Erde ist flach, Leute!»

Benetatou kann nicht glauben, dass Ariel das wirklich ernst meint und Hubert Fella (58) kann nur lachen. «Das muss ein Scherz sein, das viele Blondierpulver hat sich durchgefressen.» Hardy Krüger jr. (57) sieht dahinter allerdings keinen Witz, sondern reine Taktik. «Wenn sie das jetzt behauptet, hat sie natürlich wieder die totale Aufmerksamkeit! So berechnend.» Stephen Dürr (51) stimmt ihm zu und teilt damit gleichzeitig gegen die Baslerin aus: «Ich finde sie echt strategisch! Aber Aufmerksamkeit haben und dabei wie ein Vollpfosten dazustehen, ist nicht positiv!»

«Geografie war nie so meins»

Ariels Aussagen von Samstagabend sorgen in den sozialen Medien für reichlich Kritik. Gar so viel, dass sich ihr Bruder Deniz einschaltet und sich auf ihrem Instagram-Kanal zu der Thematik äussert. Ob die Leute nun an eine runde oder eine flache Erde glauben, sei ihm egal. An was er sich allerdings störe, sind die Reaktionen, die ihre Behauptung ausgelöst haben. So berichtet er von Drohungen, aber auch zahlreichen Witzen.

«Das ist schon echt krass, ich war schon schockiert, als ich das alles gelesen habe. Dass nur wegen etwas so Kleinem eine Riesendiskussion gemacht wird. Deswegen, überlegt vielleicht drei, vier Mal, bevor ihr was rausgebt», so Ariels Bruder. Er selbst teilt übrigens die Meinung seiner Schwester, wie er bei der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach» erklärte. «Geographie war nie so meins. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch sagen, dass die Erde flach ist.» Hinter Ariels Aussage steckt gemäss ihm keine Taktik, «sie hat das schon ernst gemeint. Das war nicht aus Spass oder Aufmerksamkeit».