Der Schweizer Reality-TV-Star scheitert schon wieder bei einer Essenschallenge. Bei der Dschungelprüfung holte sie keinen Stern – am Donnerstag muss sie erneut antreten.

Darum gehts Ariel (22) sorgt im Dschungelcamp am 28. Januar für Diskussionen

Sie fordert frische Handtücher und will ihr Bett nicht teilen

Dschungelprüfung: Drei Sterne dank Gil trotz Nullleistung von Ariel und Eva

Saskia Schär Redaktorin People

Neuer Tag im Dschungel, neue Diskussionen mit Ariel (22). Das Küken in der Runde hätte nach der für sie sehr erfolgreichen – aber stinkigen – Dschungelprüfung gerne ein frisches Handtuch. Ihres sei nass und zudem von wem anderen benutzt worden. Wieso sie das wissen will? Weil es derart stinke – wofür offenbar nicht sie verantwortlich sein kann. Ihrer Forderung verleiht sie im Dschungeltelefon Nachdruck. «Ich möchte sofort ein Handtuch, ansonsten packe ich und gehe. Ich sage das seit zwei Stunden, ich akzeptiere das nicht. Ich gehe, ich gehe jetzt raus», erklärt die Schweizerin. «Ich möchte jetzt ein Handtuch, jetzt! Ich habe lange genug gewartet. Ich sage den Satz und gehe. Ich bin kein Clown», so die mittlerweile unter Tränen stehende Ariel weiter.

Mit ihrem Wunsch ist die Schweizerin nicht allein. Auch Gil Ofarim (43) hätte gerne frische Handtücher, fragt im Dschungeltelefon höflich danach – und tada, kurze Zeit später kann er eben da einen Korb mit frischen Tüchern abholen. Sein Fazit: «Anscheinend muss man für manche Dinge nur nett fragen. Dann geht das auch.»

«Also Gil, du willst heute unbedingt in einem Bett schlafen?»

Nasse Handtücher mag Ariel zwar nicht, dennoch bringt sie kein Verständnis dafür auf, dass andere Camper nach mehreren durchnässten Nächten auf einer dünnen Matte am Boden gerne einmal in einem trockenen Bett schlafen würden. Der Vorschlag von Samira Yavuz (32), dass man jetzt doch mal die Schlafstätten wechseln könnte, kommt bei Ariel – die in einem der guten Betten liegt – alles andere als gut an. «Also Gil, du willst heute unbedingt in einem Bett schlafen?», fragt sie den Musiker, der die vergangenen Nächte auf dem Boden beim Lagerfeuer verbracht hat. «In einem trockenen Bett, ja», antwortet dieser knapp.

Am Boden zu schlafen kommt für Ariel aber nicht in Frage. Zum einen gäbe es da Tiere, vor denen sie sich fürchte und zum anderen sei sie jeden Tag in einer Prüfung «und mache jede Nacht Nachtwache und möchte dann wenigstens in meinem Bett schlafen.» Eva Benetatous (33) Argument, dass alle wechseln würden, lässt Ariel kalt. Anders sieht das beim Gedanken aus, dass ausgerechnet Gil Ofarim in ihrem Bett schlafen könnte. «Ich sehe es nicht ein, warum ich einem Gil mein Bett geben soll.»

Dieser wiederum kann nicht verstehen, warum bei ihr immer alles ein Problem sei. «Es dreht sich nicht alles um dich, Ariel, wirklich». Unterstützung erfährt er von Stephen Dürr (51), der sich in die Diskussion einmischt. Von ihm möchte sie sich aber nichts sagen lassen. «Ich mache, was ich möchte», meint Ariel woraufhin Dürr entgegnet «Ja, das merken wir alle».

Ruhe kehrt erst ein, als sich Samira Yavuz der Sache, oder eher Ariel, annimmt und ein Machtwort spricht: Sie werde gemeinsam mit Ariel am Boden schlafen, die Campälteste, Nicole Belstler-Boettcher (63) könne in das Bett der 22-Jährigen, Gil Ofarim in jenes von Samira Yavuz.

Erneute Pleite in der Dschungelprüfung für Ariel

Wie in den Tagen zuvor muss Ariel auch an Tag sechs zur Dschungelprüfung antraben – und dies ausgerechnet mit Gil Ofarim und Eva Benetatou. Also genau mit jenen beiden, wegen denen sie zu einer vorherigen Prüfung erst gar nicht angetreten war. Auf dem Programm steht erneut eine Essensprüfung. Wir erinnern uns – bereits an Tag eins hat Ariel in einer eben solchen null Sterne geholt. Auch dieses Mal soll es bei dieser Zahl bleiben. Benetatou kann sich ebenfalls keinen Stern sichern, hat es im Gegensatz zu Ariel aber bei jedem der Menüs – darunter Seegurke mit Wasserbüffelniere sowie Kuh-Urin und Entenblut mit Blutgelee – ernsthaft versucht. Gelungen ist ihr das allerdings nie. Dank des beherzten Zubeissens und Runterschluckens von Gil Ofarim kann sich das Trio und somit das ganze Dutzend schlussendlich doch über drei Sterne freuen.

Doch ausgerechnet Ofarim, der für die Sterne verantwortlich ist, kann sich nicht freuen. Grund dafür – wie könnte es auch anders sein – ist Ariel. Sie hat sich trotz seines Erfolges die fiesen Kommentare ihm gegenüber nicht verkneifen können. Zurück im Camp plappern die beiden Frauen fröhlich über die Prüfung, während Ofarim sich sichtlich genervt eine Zigarette anzündet und kein Wort sagt. Bei seinem Gesichtsausdruck ist das aber auch nicht weiter nötig.