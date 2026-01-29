Nach mehreren Misserfolgen verbucht die Schweizer Dschungel-Kandidatin endlich einen Triumph. Am Donnerstag holte sie neun von zwölf Sternen bei der schwierigen «TraumAschiff»-Challenge. Damit sichert sie ihren Mitcampern ein Festmahl.

Darum gehts Ariel holt neun Sterne beim «TraumAschiff»-Challenge im australischen Dschungel

Spektakuläre Prüfung über Abgrund begeistert Zuschauer und Mitcamper

Insgesamt zwölf Sterne, neun erfolgreich eingesammelt für bessere Mahlzeiten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sophie Ofer Redaktorin People

Die Prüfung verweigert, keinen Einsatz gezeigt oder einfach keine Sterne geholt: Bisher fiel die Bilanz der Schweizer Dschungel-Kandidatin Ariel (22) eher bescheiden aus, um nicht zu sagen schlecht. Doch bei ihrer sechsten Dschungelprüfung sollte sich das nun ändern.

Die Baslerin wird immer wieder von den Zuschauern in die Prüfung geschickt und muss auch am Donnerstag wieder herhalten. Und die Herausforderung an Tag sieben hat es in sich: Oben in den Baumkronen des australischen Dschungels erwartet die 22-Jährige das «TraumAschiff». So nennen es die Moderierenden Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57) verheissungsvoll.

Ariel wagt sich ans «TraumAschiff» heran

Thematisch passend in einen weissen Kapitänsanzug gekleidet, begrüsst Köppen die Dschungel-Kandidatin zu ihrer nächsten Challenge: das «TraumAschiff», das an Ketten befestigt im Blätterdach hängt. Bevor Ariel ran muss, erklärt ihr die Kultfigur des RTL-Formats «Dr. Bob», worauf sie oben in luftiger Höhe achten muss. Ariel soll auf einem beschwerlichen Weg über schwebende Weinfässer und dünne Holzplanken zu dem hölzernen Schiff gelangen. Auf ihrem Weg dorthin soll sie insgesamt zwölf gelbe Sterne einsammeln, einer schwerer zu erreichen als der andere. Und all das über einem bedrohlich tiefen Abgrund unter sich.

Als Ariel zur «TraumAschiff»-Prüfung antritt, wird sie von ihren Dschungel-Kolleginnen Mirja du Mont (50) und Samira Yavuz (32) noch bis zur Brücke begleitet. Dann ist sie ganz auf sich allein gestellt. Mit Helm und Schutzbrille ausgestattet (und mit einem Seil abgesichert), wagt sich Ariel an die Prüfung heran – und brilliert überraschend.

1:02 Ariel im Dschungelcamp: «Ich habe Angst vor Tieren»

Ist ihre Flaute endlich vorbei?

Es gelingt ihr, ganze neun von zwölf Sternen einzusammeln. Damit begeistert sie nicht nur Köppen und Zietlow, die ihr am Ende einen stolzen Daumen nach oben geben. Auch von ihren Mitcampern wird Ariel gefeiert. Immerhin sichert sie sich und den anderen mit den Sternen ein paar leckere Mahlzeiten – mal etwas anderes als Reis und Bohnen. Samira Yavuz, mit der sich Ariel mittlerweile angefreundet hat, freut sich mit der jungen Baslerin und nimmt sie fest in den Arm. Ob Ariel ihre Prüfungs-Flaute nun überwunden hat? Den überragenden Sieg am heutigen Tag lässt sie sich jedenfalls nicht mehr nehmen.

Wer sich wohl weniger für Ariel gefreut haben dürfte, ist Mitstreiterin Eva Benetatou (33). Mit ihr liegt die Schweizerin seit Beginn der Staffel im Clinch; Auslöser ist Benetatous Affäre mit dem Ex-Mann von Samira Yavuz. Für Ariel, die selbst einmal betrogen wurde, ist dies unverzeihlich. Auch am Donnerstag lässt die 22-Jährige im Dschungeltelefon deshalb in Benetatous Richtung Dampf ab: «Eva und ich sind jetzt beste Freunde – natürlich nicht! Ich würde keinem Feind so eine Freundin wünschen wie Eva.»