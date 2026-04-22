Bald starten die Dreharbeiten für die neue «Bachelorette»-Staffel. Dschungelstar Ariel wird dieses Mal die Rosen verteilen. Jetzt machen Gerüchte die Runde, dass die Baslerin bereits vergeben sein soll.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Spekulationen um Bachelorette Ariel (23) und Tim Kühnel (29) heizen Gerüchte an

Reality-Star postet Hinweise, darunter Chat mit geschwärzten Details zu Ariel

Ariel dementiert Beziehung, 3+ wartet auf Antwort wegen Ferien War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Wirbel um die neue Schweizer Bachelorette Ariel (23). Kurz vor Drehstart der neuen Staffel sorgt ausgerechnet die Hauptfigur selbst für Gesprächsstoff: Ist die Baslerin etwa gar nicht mehr zu haben?

Ein Promi-Portal auf Tiktok hat Beweise für eine mögliche Liaison von Ariel mit Reality-Star und Personaltrainer Tim Kühnel (29) gesammelt und daraus ein Video gemacht. So sollen die beiden die letzten Tage gemeinsam auf Mallorca verbracht haben.

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Ariel hat in ihrer Instagram-Story ein Video aus einem Restaurant gepostet. Im Hintergrund sieht man Gebäude mit gelben Bögen. Dieselben Bögen tauchen wenig später auch in der Story von Tim Kühnel auf.

Ausserdem postete der Reality-Star vor einigen Tagen einen Screenshot des Whatsapp-Chats mit seinem Mami in die Story. Dort schrieb er, dass die nächsten zwei Tage entspannen möchte. Das Ende der Nachricht hat er geschwärzt.

Die Tiktok-Nutzerin schreibt: «Wenn man dort ranzoomt, kann man mit etwas Fantasie das Wort Ileyna lesen.» Ileyna ist der Name von Ariels Tochter. Das Portal vermutet, dass sich hinter dem geschwärzten Teil die Namen «Ariel und Ileyna» verbergen.

Ariel dementiert die Beziehung

Was ist wirklich dran an den Spekulationen? Vor einer Woche wurden Ariel und Tim Kühnel auf dem roten Teppich der Reality-Awards direkt auf die Gerüchte angesprochen. Die Interviewerin des Podcasts «Blitzlichtgewitter» sagt, dass sie mehrere Nachrichten von Leuten erreicht hätten, die die beiden gemeinsam in einem Spa gesehen haben sollen.

Ariel und Kühnel winkten ab. Man sei lediglich befreundet, mehr nicht. «Es weiss ja jeder, dass sie Bachelorette wird. Deswegen ist ja auch klar, dass sie sich jetzt nicht auf was einlässt», sagte Kühnel und fügte an: «Muss man auch respektieren. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass sie dort ihren Traummann findet.»

Der letzte Satz lässt dann aber trotzdem etwas aufhorchen: «Und sollte sie diesen Mann dort nicht finden, steht er vielleicht gerade neben ihr», sagt Kühnel mit einem Augenzwinkern.

«Bin weiterhin single»

Auch Blick hat Ariel mit den Spekulationen konfrontiert. Die Baslerin stellt klar: «Während einige aus meinem Umfeld den Ballermann-Start auf Mallorca feiern, geniesse ich eine entspannte Auszeit mit meiner Tochter und meiner Familie. Ich bin weiterhin single und freue mich darauf, bald als Bachelorette meine grosse Liebe zu finden.»