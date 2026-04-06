Wemmse regt sich über Ariels Unwissenheit auf

Wie viele Einwohner hat die Schweiz? Und gibt es hierzulande Mülltrennung? TV-Sternchen Ariel glänzte im Podcast mit Unwissenheit. Das regt Influencerin Wemmse richtig auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Influencerin Ariel behauptet, Schweiz trennt keinen Müll und hat 3 Mio Einwohner

Wemmse kontert, Schweiz nimmt Mülltrennung sehr ernst, sogar am Bahnhof

Schweizer Müllsäcke sind teuer, Glas wird beim Recycling nach Farbe sortiert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Mülltrennung? «Nee, das gibts in der Schweiz nicht», ist Reality-Sternchen Ariel (22) überzeugt. Im Podcast «Take Me Späti» wurde die 22-Jährige von Host Sara Arslan (28) über die Schweiz ausgefragt. Das Wissen von Ariel über ihr Heimatland liess zu wünschen übrig.

Erst behauptet sie, die Schweiz habe lediglich drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner – möglicherweise auch mehr, da derzeit alle schwanger seien, so Ariels Aussage. Dann ist sie auch noch felsenfest davon überzeugt, dass in der Schweiz «alles in eine Tüte» kommt, wenn es um Abfall geht.

Wemmse trennt fleissig ihren Müll

Das kann und will Wemmse (22), Influencerin und angehende Lehrerin, nicht unkommentiert so stehenlassen. Bei Ariels Aussagen gerät Wemmse regelrecht in Rage. «Ariel, es ist peinlich, das so zu sagen. Ich wehre mich vehement gegen solche Anschuldigungen in meinem Haushalt. Alter. Alter!», regt sie sich auf. Dann verdeutlicht sie noch, wie ernst die Schweiz es mit der Mülltrennung nimmt.

«Die Schweiz nimmt das so ernst, dass sie sogar Influencer – mich – bezahlt haben, um Recycling zu bewerben. An jedem Bahnhof hast du Abfall, Papier, Alu, PET. Das macht mich wirklich sauer!»

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Allerdings behauptet Wemmse dann noch, dass die meisten Schweizerinnen und Schweizer ihren Abfall nicht aus Umweltbewusstsein trennen, «sondern weil unsere f***ing Müllsäcke so teuer sind, dass du die nicht so schnell füllen willst mit anderem Abfall».

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PET, Alu, Karton

Wemmse beweist dann noch, wie ernst sie es in ihrem eigenen Haushalt mit der Mülltrennung nimmt und zeigt, dass sie daheim nicht nur einen Container für PET stehen hat, sondern auch einen für Alu. Ein Blick in die Tonne zeigt, dass dort sogar Alufolie drin ist. Mit Schrecken stellt Wemmse das fest und fragt sich sogleich, ob das überhaupt erlaubt sei. Ja, liebe Wemmse, da können wir dich beruhigen. Laut swissrecycle.ch gehört Alufolie in die Aluminiumsammlung, sofern diese frei von Essensresten und anderen Materialien ist. Wemmse entfernt sogar die Kartonhülle von ihrem Joghurtbecher und entsorgt sie separat. Sie hat eine grosse Bitte an Ariel: «Speak for yourself, wenn du deinen Müll nicht trennst!»

Die Fans von Wemmse sind stolz auf die Influencerin und bestätigen, wie genau es die Schweiz mit der Mülltrennung nimmt und betonen, dass hierzulande sogar Glas nach Farbe sortiert wird. Ariel hat sich bisher nicht weiter zu ihrem Fauxpas geäussert.