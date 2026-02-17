Kinder müssen auf Erwachsene hören. Das heisst es oft. Influencerin Wemmse hat mit dieser Aussage ein mächtiges Problem und macht sich online dafür stark, mit solchen Floskeln in der Erziehung aufzuhören. Diese würden den Kindern nur schaden, sagt sie.

Wemmse, bürgerlich Emma (22), ist nicht nur erfolgreiche Content Creatorin, sondern auch angehende Lehrerin. Auf Instagram teilt sie nun eine Botschaft, die ihr sehr am Herzen liegt: «Wir als Erwachsene müssen aufhören, Kindern zu sagen, dass sie ältere Leute respektieren müssen und das machen müssen, was die sagen, einfach nur aus dem Grund, dass sie älter sind oder mehr Geld haben, reicher sind, erfahrener sind oder sonst was».

Worte, die aufhorchen lassen in einer Zeit, in denen den Jüngeren immer wieder fehlender Respekt vorgeworfen wird. Obwohl, das tat ja bekanntermassen bereits der griechische Philosoph Sokrates und der lebte im fünften Jahrhundert vor Christus.

Doch zurück zu Wemmse. Automatisch Respekt haben und auf Erwachsene hören funktioniere gemäss ihr dann «ziemlich gut, wenn du gute Erwachsene im Umfeld des Kindes hast. Aber sobald du jemand hast, der das ausnutzt, hast du ein Kind, welches blind zuhört, sich nicht getraut, etwas zu sagen, weil die Person ist ja älter als sie.»

«Glaub mir, du bist nicht selbst schuld»

Sie ruft insbesondere die Jüngeren dazu auf, sich zu wehren. «Bitte, bitte, bitte trau dich, Nein zu sagen, wenn du das Gefühl hast, da ist etwas nicht gut, ich fühle mich nicht wohl.» Es sei dabei völlig egal, wie alt eine Person sei, «alle haben das Recht dazu. Du musst in keiner Situation bleiben, nur weil du merkst, es wird von mir erwartet, dass ich hier bin».

Sollte es dennoch zu einer unangenehmen Situation gekommen sein, so ermutigt Wemmse ihre Zuhörerschaft, sich zu äussern. «Du darfst das wirklich und solltest es jemandem erzählen. Egal, ob du dich schämst, ob du das Gefühl hast, dass du selbst schuld bist. Glaub mir, du bist nicht selbst schuld».

Auch die Rolle der Älteren spricht sie in dieser Situation an. «Dazu gehört auch, dass wir als erwachsene Menschen Kindern auch glauben und Glauben schenken. Wenn sie etwas klar sagen, eine Meinung haben, dass wir das auch respektieren, dass man Kindern beibringt, ‹deine Meinung zählt!›.»

Nein sagen muss man lernen

Ob in der Schule etwas vorgefallen war, dass sie zu diesem Statement gebracht hat, ist nicht klar. Anders sieht es mit den Epstein-Files aus, die zu ihrer Botschaft beigetragen haben. So habe sie sich gerade eine Doku dazu angeschaut und «so viele von diesen Mädchen sagen, ‹ich habe einfach nicht gewusst, was ich machen soll und ich hab mich nicht getraut, nein zu sagen›».

Gemäss Wemmse seien alle schon einmal in einer Situation gewesen, in der man etwas gemacht hätte, ohne es wirklich zu wollen, einfach «weil man nicht wusste, was sonst machen». Sie appelliert daher an die Eltern, ihren Kindern beizubringen, Nein zu sagen. «Das muss man lernen. Also diese Selbstsicherheit zu sagen, ‹Ich kann jetzt Nein sagen›».

Für ihre ehrlichen Worte erfährt Wemmse, der auf Instagram über eine halbe Million Leute folgen, grosse Unterstützung. «Du hast so was von Recht. Aber es ist wirklich so und trifft auch auf ältere Menschen zu. Eigentlich möchte man oft Nein sagen und hört sich selbst oft Ja sagen. Gut, dass du darüber öffentlich sprichst», ist beispielsweise zu lesen.