Die Schweizer Influencerin Wemmse geht gerade auf Instagram und TikTok viral. Der Grund: Sie erteilt den Deutschen eine Lektion – in Schweizerdeutsch. Mit viel Humor bringt sie ihnen die Eigenheiten der Schweizer Sprache näher und wird dafür abgefeiert.

Darum gehts Influencerin Wemmse begeistert mit Humor und Dialekt fast 400’000 Follower online

Mit den «Schweizerdeutsch 101»-Videos bringt sie Deutschen Begriffe wie Töff näher

2024 gewann sie den Swiss Influencer Award und Swiss Podcast Publikumspreis Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sophie Ofer Redaktorin People

Wemmse (22) wurde in den letzten Jahren zu einer der erfolgreichsten Influencerinnen der Schweiz. Mit ihrer sarkastischen Art und viel trockenem Humor begeistert sie derzeit fast 400’000 Follower auf Instagram und 112’000 Follower auf Tiktok. Die junge Schweizerin legt gerade einen extrem steilen Aufstieg hin.

Zurzeit wird Wemmse, die mit bürgerlichem Namen Emma heisst, besonders von ihren deutschen Fans abgefeiert. Denn: Die Influencerin hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihnen Schweizerdeutsch näherzubringen. Die Deutschen würden sich in den Kommentaren unter den Posts, in denen sie Schweizerdeutsch spricht oder schreibt, nämlich immer sofort beklagen, sie bräuchten dafür «ein Lexikon».

«Schweizerdeutsch ist ein anderer Planet»

Keine schlechte Idee also, ihnen mal ein paar Grundlagen beizubringen. In ihren «Schweizerdeutsch 101»-Videos erklärt Wemmse Schweizer Begriffe wie Trottinett und Töff – und dass man für riechen schmecken sagt: «Du musst einfach vom Kontext her erraten, was es ist.» In ihrer Schweizerdeutsch-Bestenliste finden sich ausserdem Wörter wie grillieren und parkieren. «Wenn du eine dumme Schnauze ziehst, ist es ein Mutsch – oder ein Lätsch», ruft Wemmse in die Kamera. Dann erklärt sie ihren deutschen Fans: «Wenn man sich prügelt, dann ist man am Schlägeln. Und wenn du einen Hirnschlag hast, dann hast du ein Schlägli – ihr dürft nicht lachen, es ist inappropriate (dt.: unangemessen) zu lachen.»

Von ihrer lustigen Art ist man in den Kommentaren begeistert. «Ich schmeiss mich immer weg», schreibt ein deutscher Follower. «Also Schweizerdeutsch ist ja mal komplett ein anderer Planet», kommentiert ein weiterer. Und die Schweizer Fans nehmen es mit Humor: «Schwizerdütsch wükich fiebertraum wenn ich so überlegge», schreibt eine Followerin. Wemmses deutsche Follower lassen sich gerne von den neugelernten Begriffen inspirieren. «Nach Parkieren übernehme ich Schlägeln in meinen Sprachgebrauch», beschliesst eine Deutsche unter Wemmses Video. «Ihr seid einfach der Hammer. Man kann euch nur lieben», so eine andere deutsche Followerin.

Sogar Pamela Reif feiert ihre Videos

Mit ihren viralen Erklärvideos hat Wemmse einige deutsche Internet-Grössen auf sich aufmerksam gemacht. So etwa Pamela Reif (29), der es das Wort Töffli besonders angetan hat. Und Cheyenne Savannah Ochsenknecht (25), Model und Tochter von Uwe Ochsenknecht (70), hat kürzlich ein Video der Schweizerin in ihrer Story gepostet. Darin macht sich Wemmse über Personen lustig, die unter anderem damit angeben, dass sie reich sind, in Zürich wohnen und Grösse XS tragen. Die Ochsenknecht-Tochter klatscht ihr besonders für die Kritik an Letzterem Beifall.

Wemmses steiler Aufstieg nahm seinen Anfang während der Corona-Pandemie, als sie begann, Videos über ihren Alltag zu posten. Mittlerweile führt die Schweizerin mit «Lossemmal» ihren eigenen Podcast. 2024 erhielt sie dafür den Publikumspreis an den Swiss Podcast Awards. Im selben Jahr hat Wemmse den Swiss Influencer Award in der Kategorie Lifestyle gewonnen.