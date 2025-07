1/8 Jeannie Wagner ist eine deutsche Moderatorin und Influencerin. Foto: Instagram/Jeanniejuice

Die deutsche Influencerin und Moderatorin Jeannie Wagner (26) hat der Schweiz einen zehntägigen Besuch abgestattet, inklusive Wakeboarden auf dem Rhein bei Basel und Besuch bei einem Match der deutschen Frauennationalmannschaft.

«Ich liebe die Schweiz», schwärmt Wagner auf Tiktok. Ihre Liebe geht offenbar so weit, dass sie sich gar der hiesigen Sprache annimmt. «Das hier ist die Liste mit Sachen, die Schweizer sagen und die komisch sind», so die 26-Jährige und präsentiert ein Dokument mit gut einem Dutzend Begriffen.

«Ok, fangen wir an. Die machen an Verben einfach eine andere Endung und anstatt parken sagen die einfach, ‹ich muss noch kurz parkieren. Ich will gerne grillieren›», erklärt sie die beiden Wörter anhand von Beispielsätzen. Bei Begriff Nummer zwei erzählt sie von einem persönlichen Erlebnis, bei dem ein Schweizer ihr die Haare gebürstet habe. «Da sagt er mir, ‹deine Haare zu strählen, ist so anstrengend›. Was?», meint sie daraufhin verwirrt und hat damit ihren deutschen Landsleuten den nächsten schweizerdeutschen Ausdruck beigebracht: Haare strählen gleich Haare bürsten.

«Da fragst du den Falschen»

Bei Begriff Nummer fünf angekommen – «huere» – erhält sie plötzlich unerwartete Schützenhilfe von einem jungen, berühmten Schweizer. Aus dem Nichts läuft doch tatsächlich Luca Hänni (30) ins Bild und erklärt ihr, dass das schweizerdeutsche «huere» nicht mit dem deutschen Wort «Hure» zusammenhänge, der Satz «Du bisch huere hübsch», daher als Kompliment aufgefasst werden könne. Bei den restlichen sechs Begriffen steht Luca ihr unterstützend zur Seite, insbesondere was deren Aussprache betrifft, denn da hapert es bei der jungen Influencerin eindeutig.

Beim Ausdruck «Du bist voll Szene» muss sich jedoch auch der Sänger geschlagen geben. «Da fragst du den Falschen. Ich höre das zum ersten Mal, aber ich glaube, ich bin einfach zu alt», erwidert Hänni, der Wagner aus der gemeinsamen Moderationstätigkeit bei der Songwriting-Sendung «Dein Song» auf Kika kennt.

Jeannie Wagner amüsiert sich aber nicht nur über das «süsse» Schweizerdeutsch, sondern auch über unsere Menü-Auswahl beim gelben Riesen mit dem grossen M: «In der Schweiz gibt es auch einen McRaclette, zu lustig».