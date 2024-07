1/5 Luca Hänni freut sich über seinen neuen Job.

Saskia Schär Redaktorin People

Fans von Luca Hänni (29) wird nicht entgangen sein, dass der Sänger vor kurzem auf Instagram ein neues Projekt angekündigt hat. Dabei verriet er lediglich, dass er dafür zusammen mit seiner Frau Christina Hänni (34) und dem gemeinsamen Töchterchen nach Deutschland reisen werde – die erste gemeinsame Auslandsreise als Familie.

Nun ist auch klar, was Hänni bei den nördlichen Nachbarn macht: Zusammen mit Tiktok-Star Jeannie Wagner (25) stellt er sich als der neue Moderator der ZDF-, respektive KiKa-Kindersendung «Dein Song» vor.

Mit diesen Worten kündigt Luca Hänni sein neues Engagement auf Instagram an: «Ich war ein paar Jahre lang in der Jury tätig und jetzt als Moderator. Ich freue mich richtig auf diese neue Aufgabe. Danke fürs Vertrauen. Ich glaube, das kommt gut. Let's go!»

Ehemaliges Moderationsduo räumt den Platz

Der Besuch im deutschen Wiesbaden ist allerdings nicht nur Promo-Zwecken geschuldet. Denn zeitgleich mit der Verkündung des neuen Jobs, hat bereits das erste Casting für die 17. Staffel des Songwriter-Wettbewerbs für Kinder und Jugendliche begonnen, wie Co-Moderatorin Wagner auf Instagram erklärt. Bisher haben Johanna Klum (44) und Bürger Lars Dietrich (51) die Show moderiert, nun machen sie Platz für ein jüngeres Duo.

Für Luca Hänni ist es nicht der erste Moderationsjob. Seit 2023 führt er zusammen mit seiner Ehefrau Christina Hänni durch «Das Zelt: Young Artists – Best of Switzerland». Im März hat sich Christina Hänni in die Babypause verabschiedet. Pünktlich auf die erste Show am 7. September in Obergösgen SO kommt sie wieder zurück und wird erneut zusammen mit ihrem Mann durch den Abend führen.