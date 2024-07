1/5 Luca Hänni weiss, wie er seine Tochter zum Einschlafen bringt.

Seit Mitte Juni sind Luca (29) und Christina Hänni (34) Eltern einer kleinen Tochter. Für das Paar ist es das erste Kind – und mit diesem kommen die ganz normalen Herausforderungen, die so ein kleines Wesen mit sich bringt, wenn es frisch geschlüpft ist.

Christina Hänni sprach auf Social Media nun schon öfter darüber, wie es mit dem Stillen läuft und wie sie mit dem Schlafmangel umgeht. Ansonsten sei ihre Tochter jedoch ein perfektes Anfängerbaby, wie sie es nennt.

Mit Rhythmusgefühl in den Schlaf wiegen

Doch natürlich ist nicht nur Mama Christina Hänni für den Familiennachwuchs zuständig, sondern das Paar teilt die Aufgaben – ganz normal für ein modernes Paar. Somit ist es für Papa Luca Hänni auch selbstverständlich, sich darum zu kümmern, wenn die Kleine schlafen soll.

Wie schwer es manchmal sein kann, ein Baby zum Einschlafen zu bringen, wissen wohl alle Eltern. Egal, ob die Kinder schon grösser sind oder ihr euch derzeit darum bemüht, euer Baby in den Schlaf zu wiegen, lasst euch gesagt sein: Ihr seid nicht allein. Denn auch ein Luca Hänni muss kreativ werden, wenn die Schlafenszeit seiner Tochter gekommen ist.

Der Sänger ist dafür bekannt, sich gerne zu bewegen. Da wäre es natürlich zu langweilig, einfach nur auf und ab zu gehen und seine Tochter ein bisschen zu schaukeln und zu wippen. Stattdessen schnallt sich der Neo-Papa seine Kleine einfach vor den Bauch und legt eine heisse Sohle aufs Parkett.

Erst ESC, jetzt Kinderzimmer

Das Ganze passiert natürlich zu Luca Hännis eigener Musik. Während der 29-Jährige mit dem Song «She got me» dem Publikum am Eurovision Song Contest 2019 ordentlich einheizte, tanzt er mit eben jenem Lied nun seine Tochter in den Schlaf. Zu dem Video schreibt der Berner: «Papa, bring die Kleine doch mal zum Schlafen. Kein Problem.» Dann beginnt er, die Hüften kreisen zu lassen. Und dass er für die Einschlafhilfe ausgerechnet aufs Tanzen setzt, dürfte wohl auch seiner Ehefrau Christina Hänni gefallen. Die ist immerhin Profitänzerin. In ein paar Jahren kann Luca Hänni seiner Tochter dann vielleicht die Tanzschritte zu seinem ESC-Song beibringen. Bis es so weit ist, muss er jedoch noch solo tanzen.

Wie ihr euer schreiendes Baby laut japanischen Forschern übrigens innerhalb von nur wenigen Minuten zum Einschlafen bekommt, erfahrt ihr hier.