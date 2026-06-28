Ariel verrät, was sie wirklich von Eric Stehfest hält

Ariel ist die neue Schweizer Bachelorette. Im Podcast mit Serkan Yavuz verrät die Baslerin, dass auch drei Herren aus der Reality-Welt eine Rose von ihr wollten, unter anderem Eric Stehfest – und was sie wirklich vom «GZSZ»-Star hält.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ariel (23) aus Basel sucht als neue Bachelorette ab Juli die Liebe

Reality-Stars wie Eric Stehfest und Tim Kühnel bewerben sich um sie

Ariel bleibt Single: «Freue mich, bald meine grosse Liebe zu finden»

Silja Anders Redaktorin People

Bald ist die neue Staffel von «Die Bachelorette» im Fernsehen zu sehen. Diesmal verteilt Reality-Star Ariel (23) die Rosen und hofft, dass unter den Rosenkavalieren der Eine für sie dabei ist.

Im Podcast «unREAL» mit Serkan Yavuz (33) verrät die Baslerin, dass sich angeblich auch drei Herren aus der Reality-Welt beworben hätten, um um ihr Herz zu buhlen. Einer hat es ihr dabei besonders angetan: Eric Stehfest.

«Hat was Kaputtes»

Den «GZSZ»-Schauspieler findet die 23-Jährige «sexy». «Der sieht schon gut aus», lautet Ariels Urteil. Yavuz scheint seinem Gast da nicht wirklich zuzustimmen und sagt nur: «Geschmäcker sind ja anders.»

Ariel geht noch weiter, wenn es um Eric Stehfest geht. «Der hat so etwas Perverses. Ich stehe schon auf ältere Männer. Ich kann nichts anfangen mit einem 22-Jährigen.» Eric Stehfest habe «so etwas Kaputtes», sagt Ariel. «Das mag ich.»

Reissen sich Reality-Herren um Ariels Herz?

Des Weiteren sollen sich angeblich Tim Kühnel (27) und Joshi Josh (27) beworben haben. Laut Ariel, die derzeit darüber nachdenkt, aus der Schweiz auszuwandern, habe Kühnel zehn Bewerbungen geschrieben und soll persönlich an sie herangetreten sein mit der Bitte, die Produktion zu überreden, ihn dabeizuhaben. «Aber die haben keinen Bock auf ihn, weil er langweilig ist», behauptet die Baslerin – ohne dass Kühnel Stellung dazu nehmen kann. Ariel bezeichnet Tim Kühnel zudem als «den Langweiligen, der nur bumsen kann im Fernsehen».

Gerüchteküche mit Tim Kühnel brodelte kürzlich

Ausgerechnet mit Kühnel wurde Ariel erst kürzlich eine Liaison angedichtet. Die beiden sollen laut einem Tiktok-Kanal gemeinsam auf Mallorca gesehen worden sein. Auf Videos von Ariel und Kühnel konnte man erkennen, dass sie sich zur gleichen Zeit am gleichen Ort aufhielten. Auf die Gerüchte angesprochen, dementieren die Reality-Darsteller die Spekulationen jedoch. «Es weiss ja jeder, dass sie Bachelorette wird. Deswegen ist ja auch klar, dass sie sich jetzt nicht auf was einlässt», sagte Kühnel kürzlich und fügte an: «Muss man auch respektieren. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass sie dort ihren Traummann findet.»

1:00 Läuft da was? Ariel und Tim Kühnel sprechen über Liebesgerüchte

Der letzte Satz lässt etwas aufhorchen: «Und sollte sie diesen Mann dort nicht finden, steht er vielleicht gerade neben ihr», so Kühnel mit einem Augenzwinkern.

Gegenüber Blick betont Ariel ebenfalls, dass sie nach wie vor Single sei. «Während einige aus meinem Umfeld den Ballermann-Start auf Mallorca feiern, geniesse ich eine entspannte Auszeit mit meiner Tochter und meiner Familie. Ich bin weiterhin Single und freue mich darauf, bald als Bachelorette meine grosse Liebe zu finden.»