Neue Liebe, neues Heim, neuer Liebling – und bald neue Musik. Naomi Lareine schwebt auf Wolke sieben. Für himmlische Gefühle sorgen bei der Schweizer Soul-Königin eine Doktorin – und ein Hund, so süss wie ein japanisches Dessert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Naomi Lareine (32) und Sprachwissenschaftlerin Florina Zülli (33) sind ein Paar

Die beiden leben seit Februar in einer 269-m²-Loft in Wallisellen

Florina plant Heiratsantrag mit Ring und den Worten «Willst du meine Frau werden»

René Haenig

Auf dem Klingelschild von Naomi Lareine (32) prangt seit Februar ein «Dr.» neben dem Namen der Schweizer Soul-Queen. Der akademische Titel ist zwar nicht ihrer, dafür aber gehört die Frau, die ihn trägt, zu der Musikerin: Dr. Florina Zülli (33), Sprachwissenschaftlerin an der Uni Zürich, ist Lareines neue Liebe. Die Zürcherin mit afrikanischen Wurzeln hat ihr Singledasein beendet. Noch vor einem Jahr hatte die R&B-Sängerin auf Instagram ihre Trennung von Gina Madskull (28) öffentlich gemacht. Fünf Jahre waren die Tätowiererin und Lareine ein Paar.

Das Liebesfeuer ist bei einer Grillparty von Freunden aufgelodert – einen Tag nach dem letztjährigen Schweizer Nationalfeiertag. Naomi war eigentlich überhaupt nicht danach, unter Leute zu gehen. «Ich struggelte, kämpfte mit meiner Angst, sagte mir aber: Reiss dich zusammen, raff dich auf!» Im Nachhinein sollte sich zeigen, dass es eine gute Entscheidung war. «Angekommen, stach mir Florina sofort ins Auge.» Zwar waren sie sich zuvor schon mal begegnet, an einer Geburtstagsfete. «Aber da waren wir noch in anderen Beziehungen.»

Das Schicksal herausgefordert

Florina anzusprechen, traut sich Naomi allerdings nicht. Sie gehöre nicht zu denen, die direkt auf andere zugehen. «Ich schaute erst mal, wie ihr Auftreten ist. Klingt creepy – aber ich bin eine mega Beobachterin.» So setzte sie sich bei den Gastgebern auf die Couch, hoffte und wartete, ob sich Florina danebensetzen würde. «Ich sagte mir, wenn sie das tut, gibts eine Connection zwischen uns.» Tatsächlich steuert Florina mit ihrem Teller Gegrilltem auf Naomi zu, nimmt neben ihr Platz. «Da wusste ich, dass sie die Connection gespürt hat.» Tags darauf schreiben sie sich auf Instagram hin und her. Die Initiative geht von der Sängerin aus. Nicht, weil Florina zu schüchtern wäre, sondern weil sie sich dachte: «Wenn sie Interesse hat, wird sie sich bei mir melden.»

Florina ist durchaus selbstbewusst. Aufgewachsen im Aargau sowie in den USA, studierte sie Linguistik an der Uni Zürich und war anschliessend ein Jahr lang in Amerika als Dozentin tätig – an der University of North Carolina & Duke. Als sie dann ein Stellenangebot in der Schweiz erhält, kehrt sie zurück nach Zürich. Am Deutschen Seminar der Universität Zürich arbeitet sie seither als Postdoc-Forscherin und Dozentin für Germanistische Linguistik.

Mit Sprache zu tun hat auch Naomi – bei den Lyrics zu ihren Songs. «Zeige ich Florina einen meiner Texte und sie findet ihn gut, weiss ich, er ist wirklich gut. Denn mit ihrem Background beurteilt sie meine Zeilen ganz anders.»

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Ein Hund, ein Kater und zwei Turteltauben

Im Februar sind sie zusammengezogen: in eine 269-Quadratmeter-Attika-Loftwohnung in Wallisellen ZH. Mit ihnen unterm Dach leben Kater Kovu (10) und die acht Monate alte Zwergpudeldame Mochi, für die sie sich zusammen entschieden haben. «Für uns hat sich ein Traum erfüllt. Im August lernten wir uns kennen, Anfang Jahr zogen wir zusammen – und jetzt leben wir mit unserer Katze und unserem Hund als Familie», sagt Florina überglücklich. Und Naomi konstatiert nüchtern, dafür mit breitem Lächeln: «Wenns passt, passts halt!»

Dass ihre Liebe etwas Besonderes ist, zeigt sich beim Besuch im Zuhause der beiden. Die ganze Zeit über halten Naomi und Florina Händchen, tauschen Zärtlichkeiten aus. «Florina ist fürsorglich, unterstützt mich in allem. Bei ihr fühle ich mich absolut safe. Diese Sicherheit ist mir mega wichtig», betont Naomi und ergänzt verschmitzt: «Hübsch ist sie auch. Hot! Sorry. Dazu blitzgescheit. Und ja, ich finde Intelligenz absolut heiss!» Umgekehrt liebt Florina an Naomi deren Kreativität und dass sie absolut ambitioniert ihre Pläne und Visionen verfolgt.

«Sie ist zudem sehr freiheitsliebend und kommunikativ.» Das Miteinanderreden ist beiden extrem wichtig. «Es ist das A und O in einer Beziehung», hält Florina fest und Naomi ergänzt: «Dabei gehts nicht nur darum, was man sagt, sondern wie.» Der Umgangston sei wichtig, weil beide sehr feinfühlig seien. Zudem gibts im Hause Lareine/Zülli eine unumstössliche Regel: «Niemals wütend aufeinander ins Bett gehen. Gibts was zu klären, wirds vorm Zubettgehen geklärt.»

Das Hochzeitsrätsel ist gelöst

Ist Heiraten ein Thema? «Die Frage ist nicht ob, sondern einzig, wann!» Ginge es nach Naomi, «wir wären längst verlobt». Florina hat klare Vorstellungen. «Ein Ring, auf die Knie, dazu die magischen fünf Worte ‹Willst du meine Frau werden?›» Dass Naomi die Richtige ist, daran gibts keine Zweifel. «Sie erriet als Erste meine Lieblingsblume. Ich habe immer gesagt: Wer das schafft, die heirate ich. Das ist ein Zeichen des Universums.» Naomi überraschte sie – mit einer Passionsblume.