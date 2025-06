1/5 Naomi Lareine (r.) und ihre Freundin Gina haben sich getrennt. Foto: Instagram / @naomi_lareine

R&B-Sängerin verkündet Trennung auf Instagram

Die Schweizer R&B-Königin Naomi Lareine (31) ist wieder Single. Das hat die Zürcherin mit afrikanischen Wurzeln am Montag auf Instagram bekannt gegeben. In ihrer Story heisst es dazu: «Vielen ist bereits aufgefallen, dass Gina in letzter Zeit nicht mehr so viel in meinen Storys zu sehen ist. Ja, wir haben uns vor ein paar Wochen getrennt.»

Naomi Lareine und ihre Ex-Freundin Gina Madskull (27), wie sich die Tätowiererin nennt, galten fünf Jahre lang als unzertrennlich. 2022 widmete die Musikerin ihrer Freundin sogar die EP «Girl Next Door», also «Das Mädchen von nebenan». Gina und Naomi Lareine lernten sich 2018 als Nachbarinnen kennen. Zwei Jahre später verliebten sie sich ineinander, seit 2021 lebte das Paar zusammen.

«Alles ist noch sehr frisch»

Naomi Lareine, die ihre Freundin in der Vergangenheit regelmässig auf Instagram gepostet hat, bittet ihre Fans nun um Privatsphäre: «Das alles ist noch sehr frisch für uns beide und darum bitten wir euch, uns den Raum zu geben, das zuerst selbst zu verarbeiten», schreibt sie. Weiter bedankt sich die Sängerin für die Unterstützung.

In ihrer ersten Pop-Single «Colorblind» hat Naomi Lareine 2024 über Red Flags gesungen, also Warnzeichen im Dating, die die Alarmglocken zum Läuten bringen sollten. «Ich habe es selbst immer wieder erlebt, dass ich Hals über Kopf verliebt war und Warnzeichen ignoriert habe», erklärte Lareine gegenüber Blick. Doch bei ihr und ihrer jetzigen Ex-Freundin habe es solche Anzeichen nie gegeben.