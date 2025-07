RnB-Queen wurde fast Profi Deshalb entschied sich Naomi Lareine gegen den Fussball

Als Schweizer Queen of RnB hat sich Naomi Lareine in der Musikszene einen Namen gemacht. Doch sie spielte auch in der U19-Nati und wollte Profifussballerin werden. Im Gespräch mit Rebecca Spring erzählt sie, weshalb sie sich doch gegen den Fussball entschied.

