«Ihre Eltern waren so nett» Warum RnB-Queen Lareine einst bei Nati-Captain Wälti wohnte

Nati-Captain Lia Wälti und Sängerin Naomi Lareine haben eine spezielle Verbindung. Die Musikerin wohnte eine Weile bei den Wältis in Langnau (BE). In «FORZA! Frauen. Fussball» erzählt Lareine, wie es dazu kam und warum sie Lia Wälti bis heute bewundert.

Publiziert: vor 58 Minuten | Aktualisiert: vor 47 Minuten