Vergangenes Jahr trennte sich die Zürcherin von ihrer Partnerin. Seit einigen Monaten ist Lareine frisch verliebt, wie sie in einem Podcast erzählt.

Darum gehts Naomi Lareine ist seit August 2025 in einer neuen Beziehung

Ihre Freundin hat ein Regenbogen-Tattoo am Ohr

Im Sommer 2025 trennte sie sich von Gina Madskull Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Neue Liebe für die Schweizer R&B-Königin Naomi Lareine (32). Im Sommer 2025 verkündete sie die Trennung von Tätowiererin Gina Madskull (28). Jetzt schwebt Lareine wieder auf Wolke 7. Im Podcast «Widmerei» von Moderator Dominik Widmer macht sie die Nachricht öffentlich.

«Ich sage es heute zum ersten Mal: Ich bin in einer neuen Beziehung», beginnt sie. Kennengelernt haben sich die beiden im August 2025 an einer Grillparty bei einer gemeinsamen Freundin. «Ich habe sie gesehen und dachte mir: Wow!» Lange gezögert hat Naomi nicht. Am Abend hat sie sich bereits gut mit ihr verstanden.

«Am Tag darauf bin ich in ihre DMs geslidet.» Wer die Redewendung nicht kennt: Lareine hat ihrer Freundin am Folgetag eine Nachricht auf Instagram geschrieben. «Ganz locker, ich bin niemand, der direkt mit einem Anmachspruch kommt.»

Dass sie auf Frauen steht, wusste Naomi bereits. «Wenn mir jemand gefällt, frage ich das relativ schnell.» Für sie sei Queerness oft eine Frage der Ausstrahlung. «Ich finde, ich sehe lesbisch aus – meine Kleidung, meine Energie.» Ihre neue Freundin hingegen wirke sehr feminin, man würde es ihr nicht ansehen. Ein kleines Detail verrät es dann doch: «Sie hat ein Regenbogen-Tattoo am Ohr.»

So tickt Lareine in einer Beziehung

Die Sängerin beschreibt sich selbst als jemanden, der viel Nähe braucht. Ihre Love Language sei «Physical Touch». «Körperkontakt geben und bekommen, das ist mir extrem wichtig.» Genauso wie Aufmerksamkeit. Naomi Lareine ist eine, die zuhört, sich Details merkt und handelt.

Sind die Kopfhörer kaputt, gibt es neue. «Ich sage ihr jeden Tag, wie schön sie ist. Ich mache gern Geschenke», erzählt sie. Umgekehrt werde sie aber ebenfalls verwöhnt: «Meine Freundin überschüttet mich manchmal mit Geschenken.»