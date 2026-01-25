DE
FR
Abonnieren
«Ich hätte es sonst nie gesagt»
12:43
Naomi Lareine im 2024:«Bei meinem Outing wurde ich verpetzt»

«Sie sieht nicht lesbisch aus»
Naomi Lareine zeigt ihre neue Freundin

Vergangenes Jahr trennte sich die Zürcherin von ihrer Partnerin. Seit einigen Monaten ist Lareine frisch verliebt, wie sie in einem Podcast erzählt.
Publiziert: 12:48 Uhr
|
Aktualisiert: 12:55 Uhr
Kommentieren
1/7
Wieder vergeben: Sängerin Naomi Lareine.
Foto: STEFAN BOHRER

Darum gehts

  • Naomi Lareine ist seit August 2025 in einer neuen Beziehung
  • Ihre Freundin hat ein Regenbogen-Tattoo am Ohr
  • Im Sommer 2025 trennte sie sich von Gina Madskull
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Neue Liebe für die Schweizer R&B-Königin Naomi Lareine (32). Im Sommer 2025 verkündete sie die Trennung von Tätowiererin Gina Madskull (28). Jetzt schwebt Lareine wieder auf Wolke 7. Im Podcast «Widmerei» von Moderator Dominik Widmer macht sie die Nachricht öffentlich.

«Ich sage es heute zum ersten Mal: Ich bin in einer neuen Beziehung», beginnt sie. Kennengelernt haben sich die beiden im August 2025 an einer Grillparty bei einer gemeinsamen Freundin. «Ich habe sie gesehen und dachte mir: Wow!» Lange gezögert hat Naomi nicht. Am Abend hat sie sich bereits gut mit ihr verstanden.

Mehr zu Naomi Lareine
Naomi Lareine und Freundin haben sich getrennt
Mit Video
«Alles noch sehr frisch»
Naomi Lareine und Freundin haben sich getrennt
«Ich hätte es sonst nie gesagt»
12:43
SI.Talk
Naomi Lareine im 2024
«Bei meinem Outing wurde ich verpetzt»
Die Schweizer Queen of R&B erfindet sich neu
Naomi Lareine macht jetzt Pop
Die Schweizer Queen of R&B erfindet sich neu
Rapperinnen sind gekommen, um zu bleiben!
Mit Video
Frauenfeld in Frauenhand
Rapperinnen sind gekommen, um zu bleiben!

«Am Tag darauf bin ich in ihre DMs geslidet.» Wer die Redewendung nicht kennt: Lareine hat ihrer Freundin am Folgetag eine Nachricht auf Instagram geschrieben. «Ganz locker, ich bin niemand, der direkt mit einem Anmachspruch kommt.»

Dass sie auf Frauen steht, wusste Naomi bereits. «Wenn mir jemand gefällt, frage ich das relativ schnell.» Für sie sei Queerness oft eine Frage der Ausstrahlung. «Ich finde, ich sehe lesbisch aus – meine Kleidung, meine Energie.» Ihre neue Freundin hingegen wirke sehr feminin, man würde es ihr nicht ansehen. Ein kleines Detail verrät es dann doch: «Sie hat ein Regenbogen-Tattoo am Ohr.»

So tickt Lareine in einer Beziehung

Die Sängerin beschreibt sich selbst als jemanden, der viel Nähe braucht. Ihre Love Language sei «Physical Touch». «Körperkontakt geben und bekommen, das ist mir extrem wichtig.» Genauso wie Aufmerksamkeit. Naomi Lareine ist eine, die zuhört, sich Details merkt und handelt. 

Sind die Kopfhörer kaputt, gibt es neue. «Ich sage ihr jeden Tag, wie schön sie ist. Ich mache gern Geschenke», erzählt sie. Umgekehrt werde sie aber ebenfalls verwöhnt: «Meine Freundin überschüttet mich manchmal mit Geschenken.»

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen