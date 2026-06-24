Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag in Villmergen AG einen achtjährigen Buben auf dem Zebrastreifen frontal angefahren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Betrunkener Fahrer (59) rammt Buben (8) in Villmergen AG frontal

Kind nur leicht verletzt, Spitalbesuch nicht nötig

Polizei entzieht Führerausweis, klärt Unfallhergang

Johannes Hillig Redaktor News

Ein 59-jähriger Volvo-Fahrer war am Dienstagabend auf der Mitteldorfstrasse in Richtung Hilfikon unterwegs. Gleichzeitig wollte ein achtjähriger Bub den Fussgängerstreifen auf der Höhe des Dorfplatzes überqueren.

Dabei kam es zum Crash: Der Autofahrer erfasste den Jungen frontal. Durch den Aufprall stürzte das Kind zu Boden. Der Bub wurde zum Glück nur leicht verletzt. Eine Ambulanzbesatzung untersuchte den Achtjährigen direkt vor Ort. Ein Spitalbesuch war nicht nötig.

Die Kantonspolizei Aargau klärt nun den genauen Unfallhergang. Sicher ist: Der Autofahrer war stockbesoffen. Der Alkohol dürfte auch der Grund sein, warum er den Jungen zu spät bemerkte. Die Polizei nahm dem Mann den Führerausweis noch vor Ort ab.